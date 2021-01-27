Тюменский законодатель пояснила, зачем ввели запрет на продажу зажигалок детям?

Тюменский депутат разъяснила изменения в законах, над которыми работает комитет по социальной политике Фото: Пресс-служба Тюменской областной Думы

Со стороны картина непонятная: мальчишки на остановке балуются с зажигалками, подносят их к лицу, но не зажигают. Так в чем забава? С таким вопросом к «Комсомолке» обратился молодой тюменский папа Владимир Осипов, беспокоясь, как бы «увлечение» дворовых мальчишек не подхватил его 11-летний сын. Как оказалось, беспокоиться есть о чем, но профилактические меры уже приняты на региональном уровне, уточнила нам депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Защита детства

Бич нашего времени: среди подростков отмечается распространение сниффинга – вида токсикомании, при котором состояние опьянения вызывается после вдыхания газа из баллончиков для заправки зажигалок или самих зажигалках, из баллончиков для работы портативных туристских газовых плит и других предметов.

В нашем регионе за три минувших года от сниффинга погибли восемь детей. Таковы данные, вошедшие в пояснительную записку к проекту закона «Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан».

– Осенью мы занялись вопросом запрета на продажу продукции, содержащую сжиженный углеводородный газ – это зажигалки и специальные контейнеры для заправки зажигалок и прочие. В 2020 году не было летальных случаев от сниффинга, но в предыдущие годы было восемь погибших детей, – сказала Кашкарова.

Этот закон был введен в ряде субъектов Российской Федерации, одним из первых регионов в начале 2020 года стал Ямал. Юг Тюменской области одобрил законопроект в конце прошлого года, закон вступил в силу с 7 января 2021 года.

Сейчас парламентарии готовят проект закона, предусматривающего административную ответственность за продажу продукции со сжиженным газом детям. Рассматривать его комиссия по социальной политике и затем облдума будут в феврале.

Кроме того, в 2020-м удалось внести поправки в закон о запрете на продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Сейчас появилось много других средств курения: и вейпы, и электронные сигареты, и тому подобное – прежде их продажа законом не регулировались. Закон дополнили.

Депутат Тюменской облдумы Елена Кашкарова Фото: Пресс-служба Тюменской областной Думы

Жилье многодетным семьям

В 2019 году депутаты Тюменской областной Думы откликнулись на просьбы многодетных семей решить вопрос по предоставлению жилья по договорам социального найма. Рассматривал внесение изменений в ст. 23 региональный закона «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области» комитет по экономической политике и природопользованию.

Проблема была в том, что многодетным семьям, имеющим право быть признанными нуждающимися в жилых помещениях, не находилось квартир эконом класса необходимой площади.

– В случае, когда семья многочисленна и по норме предоставления на каждого члена семьи невозможно обеспечить такую семью жилым помещением, в связи с отсутствием такого жилья в жилищном фонде Тюменской области, законопроектом предлагается установить возможность приобретения двух жилых помещений, общая площадь которых в совокупности соответствует размеру общей площади жилого помещения, – поясняет Елена Кашкарова.

Изменения в закон о соцжилье уже вступил в силу Фото: Пресс-служба Тюменской областной Думы

Федеральные инициативы

Самой большой победой Елена Кашкарова считает поддержанную депутатами Государственной Думы ее инициативу о поправках в федеральный закон «О государственной социальной помощи», а именно в статье о вовлечении в трудовую деятельность несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, которые получают пенсию по потере кормильца.

– Сейчас у нас действует такая практика: если один из родителей умер, ребенок получает пенсию, к ней есть федеральная социальная доплата. Она дополняет пенсию до прожиточного минимума. Если ребенок решил поработать летом, то он лишается этой федеральной доплаты, – поясняет Кашкарова. – Этот закон давно просит доработать комиссия по делам несовершеннолетних и не только в нашем регионе.

Трудоустройство – это хороший инструмент в работе с трудными подростками. Но встает проблема, что некоторые из них не хотят выходить на работу, потому что в этом случае они лишаются федеральной доплаты. Порой даже второй родитель, который остался единственным кормильцем в семье, запрещает выходить на работу, потому что бюджет семьи недополучит существенную для них сумму.

– Речь идет о небольших цифрах. По Тюменской области средний размер федеральной доплаты составляет около 2300 рублей. Проработав пару недель, ребенок может получить полторы-две тысячи рублей, а доплату он теряет. Для семьи с ограниченными ресурсами эта разница имеет значение. Причем мы ущемляем ребенка в правах: получается все остальные могут работать, а он нет. Права должны быть у всех равные, – считает Елена Кашкарова. – Мы не растим иждивенцев, которые сидят на всем готовом. Наша задача – стимулировать детей к тому, чтобы они пробовали себя в разных начинаниях, понимали, что такое ответственность и обязанности.

Инициативу поддержали депутаты Госдумы, сейчас она находится в дальнейшей работе.

Еще один проект касается поправок федерального закона в ст. 5 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Тюменские парламентарии настаивают на обязательной индивидуальной профилактической работе психолога с несовершеннолетними, которые склонны к суицидальным действиям.

– Если у ребенка отмечаются суицидальные наклонности, и мы видим это в соцсетях, в разговорах с родителями или друзьями, сразу необходимо подключать психолога. Чем быстрее привлечешь специалиста, тем больше шансов безболезненно выбраться из этой ситуации. К сожалению, сейчас федеральный закон не предполагает обязательную индивидуальную работу с психологом. Такая работа может проводиться, но для этого нужно письменное согласие руководителя того учреждения, где будет проходить консультирование. А это дополнительное время, – акцентирует внимание Елена Кашкарова.

Изменения позволят обеспечить обязательное проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальным действиям и их семьями в оперативном порядке, без согласования с руководителем органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

К данному моменту законопроект отправили на рассмотрение в Госдуму.