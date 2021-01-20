Россиянин продает найденную в Казахстане «вилку Колчака» за два миллиона рублей

«Комсомолка» обратилась к экспертам антиквариата с вопросом: ел ли адмирал Колчак с этой вилки? Фото с сайта бесплатных объявлений "Авито"

Старинная вилка украшена инициалами «АК» – этот антикварный предмет быта выставлен на продажу на сайте бесплатных объявлений, продавец просит за артефакт 2 миллиона рублей.

«Продам вилку стопудово Колчака!»

Продавцом вилки Колчака является житель села Завьялово Ишимского района Тюменской области по имени Сергей. Мужчина уверен, что предмет быта с вензелями «АК» – именная вилка адмирала Александра Колчака, того самого, который руководил Белым движением во время Гражданской войны в России, был верховным правителем России в 1918 – 1920 годы и верховным главнокомандующим Русской армией в 1918 – 1920 годы. Сам Сергей на экспертизу вилку не носил и не планирует, но не сомневается в ценности предмета – в этом ишимца уверили «знающие люди».

Сергей нашел вилку в Казахстане, где именно – не уточнял. Вероятно, по соседству с Ишимским районом, в Северном Казахстане. Эта местность прежде принадлежала Тобольской губернии, а после революции – Омской губернии. Там среди кладоискателей бытует легенда, что якобы либо в Петропавловске, либо в Айыртаусском районе спрятано то самое золото Колчака. По словам продавцов антиквариата, север Казахстана, как и юг Тюменской области богат на интересные находки времен Гражданской войны 1919 – 1922 годов, там шли бои красных и белых за Западную Сибирь.

Продавец уверен, что инициалы АК безусловно означают "Александр Колчак". Фото с сайта бесплатных объявлений "Авито"

«Комсомолка» обратилась к экспертам в области антикварной утвари. Первый же звонок в магазин старинных вещей опроверг принадлежность находки привилегированному Колчаку – вензелей маловато будет…

– Видел эту вилку на «Авито», это не Колчака. Это посеребрение. Позвоните любому эксперту, оценщику – любой вам скажет, что это не Колчака, – заявил продавец антикварной лавки «Находка» Владимир. – Клеймо стоит «АК», вот продавец и решил, что Колчак…

Красная цена «вилки Колчака»

Владимир рассказал, что продавцы, эксперты и владельцы антикварных магазинов между собой уже обсудили ишимский артефакт, все в голос заявляют: к Колчаку вилка никакого отношения не имеет.

– По фото – это оценка с риском… Оценивают предмет, держа в руках, по весу, качеству металла, его коррозии, которые рассказывают о старости металла. По фотографии так себе оценка, – проконсультировала Наталья Букина, владелица «Галереи антиквариата».

Наталья призналась, что объявление с вилкой не видела, но согласилась помочь kp.ru разобраться в ситуации. По ее словам, без документов (экспертной оценки, свидетельств и прочего) эта вилка стоит как обычная серебряная, по весу серебра 84-й (дореволюционной) пробы – около 150 – 200 рублей за грамм.

– Должны быть какие-то доказательства. Как у нас делают музейные работники? Они ищут легенду, которая составляется из каких-то писем, фотографий. Должны быть какие-то документы, которые подтвердят, что вилка принадлежала именно Колчаку. Допустим, какой-то документ, где написано, что Колчак свои предметы быта клеймил, либо вензеля ставил, либо пометки… Потому что иначе без документов можно что-то найти в Тобольске и сказать: «Николай II из этого ел», – утрирует Букина.

В том же объявлении продавец представил свою коллекцию монет. Фото с сайта бесплатных объявлений "Авито"

Если же есть такие подтверждения артефакта, то предмет может стоить даже больше двух миллионов рублей.

– В прошлом году продавали документы к автомобилю Высоцкого, на котором он разбился, и номер с него. Ценники доходили до 1,5 – 3 миллионов рублей за бумажку. Но если документов нет, то артефакт не может столько стоить. Сказки рассказывать может каждый. Легенду можно придумать к чему угодно! – говорит Наталья.

Уникальный продавец

Купить антикварный предмет без документов может только сильный фанатик. В мире антиквариата такого не бывает, уверяет Букина. Все продавцы и аукционы должны подтверждать слова документами. В случае с вилкой нужна хотя бы экспертиза по старости металла, но опять же для утвари начала XX век такая экспертиза бессмысленна, в ней обычно нуждаются предметы XV – XVI веков.

– Ну, или должны быть записки тех, кто там с ним [с Колчаком] был, близких людей, может, родственников, кто с ним жил. Какие особенности, привычки были у человека. Может, на самом деле у него была привычка, например, три точки выковыривать на своей посуде, и это была только его посуда, ее больше никто не трогал… – привела пример возможных доказательств Наталья.

У того же продавца есть еще один лот на сайте, где он выставил на продажу две пятитысячные купюры. Фото с сайта бесплатных объявлений "Авито"

Пока опытный продавец размышляла вслух, параллельно она искала то самое объявление ишимца, чтобы посмотреть на снимки «вилки Колчака».

– Это обычная вилка! – засмеялась Наталья Букина. – Просто на ней выгравировано «АК», но можно ведь разные выгравировать имена. Это совсем простецкая вилка, они в основном все такие шли, с лопатками на конце для нанесения вензелей. Не знаю, ел ли Колчак такими вилками… Как известно, у высших чинов была посуда красивее, серебро. Например, у нас лежит серебро, сама лопатка изогнута красиво, более дорого. А эта вилка – массовое производство, у нас таких вилок и ложек полно!

Дополним, что ишимский продавец вилки с инициалами «АК» в этом же объявлении предложил купить монеты революционной России, а также отдельно выставил еще один лот – две пятитысячные купюры с красивыми номерами, каждую такую находку Сергей оценивает в 20 000 рублей.