В Тюмени сдали в эксплуатацию вертолетную площадку для медицины катастроф

В ОКБ №2 появилась вертолетная площадка Фото: Ирина Ромашкина

Летящий в небе ярко-желтый вертолет шел на снижение в центре города, в районе улиц Харьковская и Мелькайте. Приметив место для посадки, вертушка села во дворе Областной клинической больницы №2, рядом уже стояла машина медицины катастроф. Примерно так из отдаленных населенных пунктов региона доставляют пациентов, нуждающихся в транспортировке в областную столицу. Однако впервые вертолет приземлился не в аэропорту, не в Патрушево, а в центре города. Так сегодня, 26 января, в Тюмени открыли новую вертолетную площадку для нужд санавиации.

Вертолетная площадка представляет собой квадрат 15 на 15 метров, обозначенный белым крестом. Она оборудована светосигнальными огнями, ветроуказателем и маяком-светильником, чтобы способствовать безопасной посадке вертолета ночью. Площадка способна круглосуточно принимать вертолеты малой авиации, уровень шума которых допустим для посадки в черте города.

Межбольничную эвакуацию в регионе практикуют с 2017 года, в том числе из Ишима и Тобольска. Фото: Ирина Ромашкина

Прежде на территории ОКБ №2 не было вертолетной площадки. Поэтому вертолет облетел посадочную площадку с двух сторон, пробуя разные заходы – оба приземления прошли в штатном режиме. Авиасудном управлял старший пилот-инструктор летного отряда №1 авиакомпании Utair Евгений Ивушкин. Он подчеркнул, что дальность полета вертолета без дозаправки – около 600 км.

Заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области, начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации ведомства Алексей Немков сообщил, что своевременность оказания экстренной медицинской помощи является важнейшим приоритетом регионального департамента здравоохранения и правительства Тюменской области.

– На сегодняшний день вертолетная площадка полностью оснащена для работы вертолетов малой авиации. Именно в таких вертолетах на сегодняшний день мы испытываем потребность. Мы считаем, что этот проект поможет существенно снизить время для оказания помощи пострадавшим, – предположил Алексей Немков.

Оснащение вертолетной площадки на территории ОКБ №2 выполнено по поручению президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Здравоохранение», финансирование выделено из регионального бюджета по распоряжению губернатора области Александра Моора.

– Это серьезный шаг в развитии санавиации региона. В скором времени мы сможем сократить в разы время доставки в тюменские клиники экстренных пациентов из удаленных районов области, мест ДТП или ЧС, – отметил перспективу развития областной санавиации глава региона.

Расстояние в 20 км машина скорой медицинской помощи с учетом городского трафика преодолевает за час, а вертолет за шесть минут Фото: Ирина Ромашкина

Такой еврокоптер AS 350 может забрать пострадавшего с места ДТП где-нибудь на трассе, тогда как МИ-8, который есть в распоряжении центра медицины катастроф, этот вираж сделать затрудниться. На малогабаритной «вертушке» больного смогут безотлагательно доставить на территорию ОКБ №2 – в основной травматологический центр в нашем регионе, где оказывается помощь при всех видах травм всем категориям пациентов. Только в 2020 году в это медучреждение спецмашины медицины катастроф доставили 250 пациентов всех возрастов, сообщил главный врач ОКБ №2 Роман Паськов.

– Ежегодно в Областной клинической больнице №2 более 14 000 пациентов получают лечение в отделениях анестезиологии и реанимации. Мы понимаем, что это наиболее тяжелая категория пациентов. В основном все они доставляются к нам бригадами скорой медицинской помощи, часть из них – центром медицины катастроф. Открытие вертолетной площадки позволит повысить скорость оказание медицинской помощи и ее результативность, убежден Паськов.

Расстояние в 20 км машина скорой медицинской помощи с учетом городского трафика преодолевает за час, а вертолет за шесть минут. Фото: Ирина Ромашкина

Врачам неотложки важно соблюсти правило «золотого часа». Благодаря «вертушкам» пассажиры выигрывают время, заверяет директор территориального центра медицины катастроф ОКБ №1 Евгений Наумов.

– Центр медицины катастроф сегодня находится в проекте развития санитарной авиации. Она в Тюменской области присутствует с 1950-х годов и достаточно развита. Но у нас был только тяжелый вертолет – МИ-8. Сегодня этот маленький вертолет, еврокоптер, появился на площадке ОКБ№2. Если тяжелый вертолет в основном закрывает потребности населения северных территорий – Тобольского, Уватского, Вагайского районов, труднодоступных пунктов, то в этом случае можно рассматривать варианты доставки пострадавших так же из медицинских организаций с юга Тюменской области. Малый вертолет позволяет долететь до Ишима, оттуда забрать пациента и доставить в Тюмень, – сравнил он.

Доставка больного из Тобольска или же из Ишима в Тюмень по земле займет четыре часа, на вертолете – около полутора часов. Евгений Наумов привел пример: вчера медицина катастроф транспортировала вертолетом тяжелого пациента из Тобольска, который получил ожог на пожаре.

– Теперь он госпитализирован в Патрушево в профильное отделение. Такие эвакуации мы называем межбольничными. В прошлом году из разных медицинских организаций Центр медицины катастроф доставил из разных медицинских организаций и труднодоступных населенных пунктов 384 пациента, – привел статистику руководитель ведомства.