Первая рабочая неделя в 2021 году подходит к концу, а это значит, что впереди нас ждут насыщенные выходные. Для того чтобы вы смогли интересно и культурно отдохнуть, «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на предстоящий уик-энд.16 ЯНВАРЯ, СУББОТА«Дом Машарова» приглашает тюменцев встретить Новый год на старый ладКогда: 16 января в 14.00.Где: музей «Дом Машарова» (ул. Ленина, 24).Стоимость: 200 рублей (190 – при покупке на сайте ТМПО).В музее «Дом Машарова» состоится мероприятие «Новый год на старый лад», на котором тюменцы отпразднуют старый Новый год в стиле XX века.Вы узнаете о старых традициях тюменских семей, примите участие в мастер-классе и окунетесь в атмосферу любимых сказок под тихое гудение проектора-фильмоскопа. Главным памятным подарком станет новогодняя открытка, которую вы сами подпишите чернилами.Вечер мастерской современного танцаКогда: 16 января в 19.00.Где: МТЦ \\"Космос\\", ул. Республики, 165а.Стоимость: 200 – 300 рублей.Свои танцевальные таланты продемонстрируют детский и молодёжный составы школы. Хореографические миниатюры и спектакли от танцоров мастерской современного танца сделают ваш вечер по настоящему волшебным. Это творческое пространство, школа и труппа, которая создает спектакли и активно развивает contemporary dance в городе.Спектакль «Шукшин, мон амур»Стоимость: 300 – 1000 рублей.Когда: 16 января в 18.00.Где: Драматический театр.Большая трагедия маленького человека, или можно ли вывести деревню из человека, если из деревни его уже, в принципе, вывезли. Насколько же сложной может быть судьба простого человека?Китч высочайшей пробы о русской душе, честный разговор по душам с душевными людьми.Экскурсия «В Новый год с песней!»Стоимость: 700 рублей с группы до 5 человек.Когда: 16 января в 14.00.Где: Исторический парк «Россия – моя история» (ул. Орджоникидзе, 47).Запись: +7 (3452) 68-11-11.Новогоднее настроение еще царит в музее, и только поэтому вы сможете попасть на последние повторы новогодней экскурсии! На мероприятии посетители познакомятся с творчеством советских композиторов, поэтов, исполнителей, узнают об истории создания песен на зимнюю тематику, о музыкальных проигрывателях советского периода. А праздничное настроение создадут любимые песни про зиму и Новый год!Автобусная экскурсия «Тюмень на ссыльном пути»Стоимость: 1 000 рублей.Когда: 16 января в 16.00.Где: старт от ул. Перекопской, 5.Запись: +7 (982) 924-44-72.Во время экскурсии «Тюмень на ссыльном пути», вам раскроют тайну, почему Сибирь стала местом ссылки и какой отпечаток это оставило в истории нашего города и региона.Вы сможете испытать на себе вес настоящих кандалов, пройдя по печально известной кандальной дороге. Узнаете, чем отличалась жизнь политических и уголовных преступников, а также вам расскажут, где располагался тюменский тюремный замок.17 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕЭкскурсия «Казачье подворье»Стоимость: 2 500 – 2 650 рублей.Когда: 17 января.Запись: +7 (9044) 93-70-88, +7 (9058) 26-35-20.Казаки и казачки встретят гостей с караваем, покажут свои владения и домашнее хозяйство (кабанов, коз, лошадей, гончих и борзых). После экскурсии по хозяйству вас ждут танцы и песни. А после вам предоставится уникальная возможность подержать в руках настоящую казацкую шашку и поучиться фланкировке у профессионалов своего дела.Тур выходного дня «В гости к народам Севера»Стоимость: 1 500 рублей, 2 700 рублей (с ужином в музее-ресторане «Чум»).Когда: 17 января в 13.00.Контакты: +7 (9044) 93-70-88, +7 (9058) 26-35-20.Вас ждут хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лабаз, оленьи нарты, дым костра, традиционный обряд очищения с цветными лентами и многое другое. Вы собственноручно испечете хлеб в печи, сделаете берестяную ложку, которой будете кушать северные ягоды, угоститесь ароматным травяным чаем.Спектакль «Кадриль»Стоимость: 200 – 1000 рублей.Когда: 17 января в 18.00.Где: Драматический театр.Трогательная и очень смешная история о любви по пьесе Владимира Гуркина, автора знаменитой комедии «Любовь и голуби». В маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, по соседству живут две семейные пары. Хорошо живут, но скучно. И наконец, устав от однообразной семейной жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне изменил их жизнь, которая стремительно закружилась в вихре событий, словно в кадрили!Экскурсия «Тюмень 2021»Стоимость: 700 рублей – взрослые, 550 рублей – льготники.Когда: 17 января в 15.00.Где: старт от остановки «ДК \\"Строитель\\"».Запись: +7 (904) 474-15-86.Вы прокатитесь по лучшим дорогам России, прогуляетесь по красочной Аллее Сказок и площади Европы. Вам покажут современные микрорайоны и транспортные развязки, а также покажут и расскажут новые интересные и нужные места нашего города.Вы узнаете подробности жизни современных тюменцев: где живут, работают, проводят свободное время с семьей и друзьями. Познакомитесь с реальными фактами, новыми легендами, весело проведете время.Спектакль «Ш. Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление»Стоимость: 100 – 2500 рублей.Когда: 17 января в 20.00.Где: Драматический театр.Хореографический детектив по мотивам мирового бестселлера «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».Сюжет нового спектакля закручен на противодействии двух лучших умов человечества: гениального злодея доктора Мориарти и величайшего мастера дедуктивного метода Шерлока Холмса. Убийство. Расследование. Поиск преступника. Схватка и наказание. Все это впервые будет решено языком хореографии театра Дмитрия Ефимова «Европа».