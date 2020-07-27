Дым и гарь в Тюмень принесли ветры из Югры и с Урала

Жителей Тюмени сегодня с утра всерьез встревожило появление дыма и запаха гари. Горожане из разных районов жаловались на задымление и высказывали беспокойство по этому поводу не только в социальных сетях, но и при обращении в соответствующие инстанции.

Однако, как сообщил глава пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько, техногенных пожаров такого масштаба, дым от которых мог бы накрыть город, на объектах региона за последнее время не происходило.

– Можно предположить по опыту прошлых лет, что это идет дым от лесных пожаров, но из какого конкретно субъекта, можно точнее установить по карте розы ветров. Можно вспомнить, как несколько лет назад дым от лесных пожаров в Бурятии, Забайкалье добирался и до нашего, и до соседних регионов. Это обычное явление, особенно когда речь идет о возгораниях на территории в несколько тысяч гектаров леса, – отметил Сергей Юсько.

Глава регионального департамента лесного комплекса Николай Пуртов добавил, что на территории Тюменской области серьезных лесных пожаров на данный момент не зафиксировано. А незначительные возгорания локализованы и не могли бы привести к такому задымлению.

– Действующих лесных пожаров в регионе нет. Наблюдается локализованный очаг в Абатском районе площадью 7 гектаров на границе с Омской областью, ведутся работы по ликвидации. Также два небольших очага есть в Уватском районе, на территории и в авиационной зоне, где нет населенных пунктов и объектов жизнедеятельности человека. Оба локализованы, и по большому счету сейчас горения там уже нет. Уже завтра предполагается полностью ликвидировать этот очаг и вывести десантников, которые были заброшены для борьбы с огнем, – рассказал Николай Пуртов.

Он отметил, что, с большой долей вероятности, запах гари является следствием гораздо более масштабных лесных пожаров, которые сейчас действуют на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Свердловской области. Площадь возгорания у наших северных соседей, по последним данным, составляет около 9 тысяч гектаров. А на Урале горят леса площадью порядка 3,5 тысячи гектаров.

– Направление ветра, которое установилось в эти дни, как раз привело к тому, что дым принесло в наш регион. Поскольку первые отклики от жителей о задымленности поступили еще рано утром, мы оперативно организовали авиапатрулирование, которое подтвердило информацию об источниках дыма, находящихся вне пределов Тюменской области. Тем не менее в регионе регулярно проводится воздушное и наземное патрулирование, космомониторинг. Все силы и средства приведены в режим повышенной готовности, службы осуществляют круглосуточное дежурство. В рамках межведомственного взаимодействия мы активно сотрудничаем и с муниципальными образованиями, и с Главным управлением МЧС по Тюменской области, – рассказал корреспонденту «Комсомолки» директор областного департамента лесного комплекса.