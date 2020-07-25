2020-07-25T11:31:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 25 июля: зарегистрирована 25-я смерть в регионе

У 46-летнего мужчины была полиорганная недостаточность на фоне хронического заболевания и отягощенного анамнеза
Есен Абилькенов
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В Тюменской области 101 новый случай заболеванияВ Тюменской области 101 новый случай заболеванияФото: pixabay.com
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По информации оперативного Штаба Тюменской области на 25 июля, за минувшие сутки в регионе выявлен 101 новый случай заболевания. Всего с начала пандемии зафиксировано 5291 случаев заболевания.

Среди заболевших за минувшие сутки 8 детей. 20 пациентов из общего числа болеющих находятся на аппаратах ИВЛ. 29 человек размещены в обсерваторах, 1273 человека остаются под медицинским наблюдением, а еще 3157 человек – на перевахтовке. Выздоровели 164 человека, за весь период выписан 3851 житель области.

Несмотря на все усилия врачей скончался мужчина 46 лет с крайне тяжелым течением вирусной пневмонии – полиорганная недостаточность на фоне хронического заболевания и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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