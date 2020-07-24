Тюменский священник вызволил семью друга из скандального Среднеуральского женского монастыря

На волне скандалов, связанных со Среднеуральским женским монастырем и провокационной деятельностью его настоятеля Отца Сергия, большой резонанс вызвала, без преувеличения детективная история, которая произошла еще весной с семьей одного тюменца, друг которого по счастью оказался священником.

Как выяснилось, в число обитателей монастыря, который в последние месяцы обрел очень неоднозначную репутацию, входили и тюменцы. К священнику Николаю Сушкову в апреле обратился его друг, бывшая жена которого вместе с детьми уехала на Урал и поселилась в Среднеуральском монастыре на попечении у схиигумена Сергия.

– Бывшая жена моего товарища попала под влияние – назовем вещи своими именами – секты, сформированной схиигуменом в Среднеуральском женском монастыре. За ннесколько лет до этого почитательницей отца Сергия стала ее мать,теща моего друга. Как в любой тоталитарной секте, здесь приняты жесткие меры контроля всех сфер человеческой жизни, вплоть до регламентирования супружеских взаимоотношений. Все закончилось тем, что без согласования с законным отцом женщина забрала в монастырь детей. Он какое-то время даже не знал, где они находятся, потеряв всякую связь, – пользование телефонами в монастыре запрещено, – рассказал Николай Сушков.

Когда мужчина выяснил местоположение своей семьи, он обратился к тюменскому священнику за помощью, чтобы вернуть детей. Товарищи обратились к юристу, который посоветовал, чтобы не было никаких инцидентов.

– Мы приехали к монастырю. Я остался ждать снаружи. Мой товарищ пошел договариваться с бывшей женой. В итоге она дала свое согласие на то, чтобы он забрал детей в город. И когда он стал выводить своих детей, за ним погнались какие-то мужчины: сначала двое, затем к ним из сторожки присоединился третий, – рассказывает священнослужитель.

Нелепость ситуации в том, замечает Николай Сушков, что вместе с монахинями в женском монастыре почему-то проживают не только женщины с детьми, но и гастарбайтеры из бывших республик СССР, которые заняты на местных стройках, и мужчины, освободившиеся из мест лишения свободы.

Сергия был лишен санаФото: Алексей БУЛАТОВ

– Есть там и сироты, и безнадзорные дети. И все эти люди совместно проживают на относительно небольшом участке. Не очень понятно, женский ли это монастырь, коммуна или какое-то другое образование, – добавляет отец Николай.

И вот эти мужчины непонятного статуса, несмотря на то, что бывший муж и жена договорились между собой по поводу детей, непонятно на каком основании решили вмешаться в чисто семейный вопрос, продолжает рассказ отец Николай.

– Они не давали мне сесть в машину, отталкивали нас со словами, что матушка не благословила вывозить детей. Мы им объясняли, что они не имеют права препятствовать нам. Ситуацию спасло то, что мой друг – профессиональный боец и тренер ММА. Он сумел оттолкнуть этих людей от машины, и я успел усадить детей и сесть за руль. Один из мужчин начал бросаться под колеса. Но мне удалось уехать с прилегающей территории, я доехал до трассы и остановился на обочине, пока мой товарищ удерживал последователей отца Сергия. Главное – обошлось без драки и нарушения закона. Позже мой приятель к нам присоединился, и мы благополучно уехали в город, – поделился Николай Сушков.

Как выяснилось впоследствии, бывшую супругу друга отца Николая вскоре изгнали из монастыря. Судя по всему, без детей, она не представляла для схиигумена никакого интереса, предположил тюменский священник. Он добавляет, что после пребывания в секте отца Сергия женщина возвращается к нормальной жизни.

История с возвращением детей отцу завершилась благополучно. Фото со страницы Николая Сушкова в ВК

Отметим, что действия отца Сергия вызвали негативную реакцию со стороны многих священнослужителей. По их словам, он противопоставляет себя Церкви, отказываясь подчиняться своему правящему епископу, обвиняет Патриарха и епископат в ереси. Несмотря на запреты, продолжает служить в священном сане.

Сегодня же стало известно о том, что Патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии о лишении отца Сергия церковного сана «за нарушения священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов». Кроме того, с требованием к правоохранительным органам проверить деятельность монастыря выступила известная телеведущая Ксения Собчак. Во время съемок своего документального фильма «Монастырь особого назначения» Собчак и ее оператор подверглись нападению сотрудников обители. Сама теледива утверждала, что жители на территории монастыря пребывают в нечеловеческих условиях, а детей там постоянно жестоко избивают.

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