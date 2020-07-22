В Тюмени открылся обновленный сквер Якова Неумоева

Открытие сквера Якова Неумоева состоялось в областном центре в преддверии празднования 434-й годовщины Тюмени. В церемонии приняли участие глава города Руслан Кухарук, депутаты Тюменской гордумы, почетные граждане и представители общественности.

Входная группаФото: Есен Абилькенов

Сквер расположен в районе улиц Рижской и Севастопольской, перед Выставочным залом. Парковая зона в этом году была реконструирована: появились малые архитектурные формы, скамейки, обширная детская игровая и спортивная площадки, новые зеленые насаждения.

Памятник Якову Неумоеву.

Но главными объектами сквера стали памятник Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Якову Неумоева, а также мемориал «Мы победили». Родившийся в 1907 году в Уватском районе Тюменской области, в годы войны Яков Неумоев командовал эскадроном 28-го гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Прибалтийского фронта. Во время одной из операций под руководством Неумоева советские войска сумели окружить крупную немецкую группировку и взять Витебск. За эту операцию наш земляк был удостоен звания Героя Советского Союза.

Памятник Якову НеумоевуФото: Есен Абилькенов

После войны Яков Николаевич вел большую патриотическую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Кавалер орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды, Яков Неумоев в 1975 году стал почетным гражданином города Тюмени.

Участники церемонии открытия возложили цветы к памятнику Якову Неумоеву. Знаменитый земляк изображен в движении, улыбающимся и идущим навстречу гостям сквера. Как отметил автор монумента, заслуженный работник культуры РФ, почетный член Российской академии художеств скульптор Сергей Титлинов, это его 25-е произведение, выполненное для Тюмени.

Почетные гости возложили цветы к памятнику Героя Советского СоюзаФото: Есен Абилькенов

– Это был очень радушный, положительно заряженный человек. К сожалению, осталось не так много фотографий с Яковом Николаевичем, но почти на всех он с улыбкой. Поэтому задумка была такой: люди входят в сквер через входную группу под названием «Салют героям», а здесь, на развилке между двумя пешеходными аллеями, их встречает улыбающийся Яков Неумоев, как бы говоря: «Добро пожаловать», – поделился Сергей Титлинов.

Скульптор Сергей ТитлиновФото: Есен Абилькенов

Мемориал «Мы победили» состоит из 27 стел, каждая из которых символизирует 27 тюменских предприятий, которые в годы войны работали в тылу на нужды фронта. При этом на стелы нанесено изображение легендарной фотографии «Комбат»: офицера с пистолетом в руке, поднимающего солдат в атаку. Это фото стало одним из ярчайших и выразительных снимком времен Великой Отечественной войны.

Мемориал "Мы победили" с изображением легендарной фотографии комбатаФото: Есен Абилькенов

Сергей Титлинов напомнил, что тюменские предприятия в годы войны производили торпедные катера, фугасные мины и снаряды, ППШ, а также фанеру, гвозди, валенки, лыжи, кирпичи и другую продукцию, необходимую для снабжения войск. Он также объяснил, почему для оформления мемориала выбрал знаменитое изображение комбата.

Автор монумента рассказывает почетным гостям о творческом замыслеФото: Есен Абилькенов

– Передо мной стояла очень непростая задача: как показать вклад каждого отдельного предприятия в общую победу? Никаким прибором его не вычислить. Война оставила нам огромное количество произведений культуры: стихов, песен, книг, кинофильмов, фотографий. Все мы помним знаменитую фотографию Евгения Халдея «Флаг над Рейхстагом» или фотографию «Детский хоровод» в Сталинграде. Или пронзительную фотографию изможденного мужчины с куском хлеба в руке из блокадного Ленинграда. Но все мы знаем еще одну фотографию, сделанную Максом Альпертом в 1942 году, «Комбат». Мне кажется, в этом снимке соединились такие понятия, как самопожертвование, мужество, отвага, геройство, смелость, решительность, подвиг, без которых не могло быть победы. Поднявшийся летом 1942 года навстречу летящим пулям лейтенант – это предвестник 9 мая 1945 года. Он – воплощение стремления нашего народа к победе, – сказал скульптор.

Вид стел со стороны аллеиФото: Есен Абилькенов

Фрагменты фото, прикрепленные к стелам, отлиты из бронзы и состоят из маленьких звездочек. Чтобы увидеть изображение лейтенанта, нужно смотреть на мемориал издали со стороны главной аллеи. Сергей Титлинов заметил, что как минимум в Уральском федеральном округе подобных монументов больше нет.

На церемонии участники напомнили о подвиге народа во время Великой Отечественной войныФото: Есен Абилькенов

Глава города Руслан Кухарук отметил, что открытие сквера является историческим событием.

– В юбилейный год 75-летия Победы мы открываем обновленный сквер имени героя Советского Союза Якова Николаевича Неумоева. Он сделал очень многое для того, чтобы наступило мирное время и чтобы наши с вами родители и мы помнили о том подвиге, который совершил советский народ. Сегодня в сквере можно отдохнуть с детьми, заняться спортом, посидеть в тени с книгой. Но сердцем этого сквера является мемориальная зона, которую мы сегодня открываем. Монумент «Мы победили» – это символ единения народа, армии и большой силы, которая победила фашизм. А легендарный портрет комбата символизирует вклад тюменцев, которые ушли на фронт. Они были на передовой и вместе приближали победный день. Наша миссия и священный долг – помнить о тех днях, рассказать об этом своим детям, чтобы они несли память в веках, – обратился к жителям Тюмени Руслан Кухарук.

Возложение венков к мемориалу "Мы победили"Фото: Есен Абилькенов

Он также напомнил, что сквер открывается в канун празднования Дня города, и поздравил земляков с наступающим праздником. А председатель гордумы Евгений Заболотный призвал жителей принять участие в акции по присвоению Тюмени звания города трудовой славы.

Детская игровая площадкаФото: Есен Абилькенов

Как поделился глава управы Ленинского административного округа Александр Ильин, при проектировании реконструкции сквера проводились встречи с жителями района, которые высказали свои идеи и пожелания по преображению территории. Над проектом работали специалисты-дендрологи, и одной из задач при выполнении работ было практически стопроцентное сохранение зеленых насаждений. Также при оснащении сквера были установлены особо прочные антивандальные игровые комплексы для безопасности детей.

В сквере появились новые современные дорожкиФото: Есен Абилькенов

Жители облюбовали скамейки в тени деревьевФото: Есен Абилькенов

Сквер уже пользуется большой популярностью у детейФото: Есен Абилькенов

– Этот сквер не такой большой, как, например, парк Затюменский или Гилевская роща. Но по насыщению малыми архитектурными формами, включая дизайнерские беседки, скамейки и другие объекты, его можно сопоставить с этими территориями. И для Ленинского округа появление такой современной прогулочной зоны для отдыха горожан, безусловно, стало знаковым событием, – Александр Ильин.