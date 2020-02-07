Как человек из Большого Сорокино вышел из крестьян в градоначальники

Служил в Великой Отечественной войне, был секретарем ВЛКСМ, примером для комсомольцев, а еще – целовался с Брежневым. Такова история выходца из села Сорокино Владимира Уграка.

Владимир Дмитриевич Уграк родился в семье крестьян 17 июля 1926 года в поселке Сорокино. В городах Одесса и Сухой Лог с 1944 по 1946 год он служил в рядах Красной армии, а после демобилизации ушел на пенсию по состоянию здоровья в родном селе. Восстановившись, с 1947 года он вышел на работу художественным руководителем районного Дома культуры.

Уже в августе того же года Владимира Дмитриевича назначили исполнять обязанности второго секретаря райкома ВЛКСМ. Еще через полтора года он стал первым секретарем райкома ВЛКСМ.

Из партийного архива В.Д. Уграк — биография написана собственноручно. Фото: из личного архива Надежды Гугель

В апреле 1950 года Уграк вступил в КПСС. Кроме того он отучился в Тюменском индустриальном университете на инженера-механика, а также окончил Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в Москве. Владел немецким языком, читал и переводил со словарем.

Получив образование и опыт работы, Уграк отправился в Петрозаводске. Вернулся уже в Тюмень, в феврале 1954-го. Стал сначала инструктором Тюменского горкома КПСС, а затем заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Тюменского горкома КПСС.

С 1956 года семь лет Уграк занимал должность заведующего организационным отделом Горкома КПСС. Затем Владимир Дмитриевич стал председателем Тюменского городского комитета партийно-государственного контроля, спустя два года, в декабре 1965 года его назначили председателем городского комитета Народного контроля.

В эту пору, когда он приезжал в родное село, к ему относились с особым уважением. Уграку подражали, прислушивались к его советам, боялись его нареканий.

– Владимир Дмитриевич был примером для нас. Из общения с ним я запомнила, что он был очень скромный, симпатичный, я бы сказала даже красивый, деликатный, – вспоминает комсомолка из Сорокино Надежда Гугель. – У него был авторитет – боялись, что приедет и строго спросит за какие-то недочеты, найдет нарушения. И получат люди по первое число.

"У него был авторитет – боялись, что приедет и строго спросит за какие-то недочеты, найдет нарушения. И получат люди по первое число" Фото: из личного архива Надежды Гугель

Долгие и плодотворные труды к 1970 году привели его к должности второго секретаря Тюменского горкома КПСС. А спустя пять лет Владимир Дмитриевич занял пост первого секретаря Тюменского Горкома КПСС. До 1978 года он фактически был главой Тюмени. В этом же году ему довелось лично пожать руку самому Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Было это на станции Талица, куда как снег на голову прибыл поезд Генсека.

Вагон Брежнева остановился прямо напротив Уграка. Сначала со ступенек соскочила охрана. Потом показался он сам – Леонид Брежнев. Охрана помогла ему сойти на перрон. В это время первый секретарь Тюменского обкома КПСС Геннадий Павлович Богомяков оказался около головного вагона поезда, поспешил к главному. Генерального секретаря подвели к Уграку, Леонид Ильич протянул руку, обнял за плечо и поцеловал его. Уграк тоже поцеловал Брежнева, а тот, перепутав Владимира Дмитриевича с Богомяковым, не отпуская руки, спросил:

– Ну и как у тебя дела в области?

После этой встречи Уграк долго не мог прийти в себя. До этого Владимир Дмитриевич видел Генсека только по телевизору.