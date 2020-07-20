Тюменский анекдот про Брежнева: как Леонид Ильич руководителя области перепутал

О генеральном секретаре ЦК КПСС Леониде Брежневе слагали не легенды, а больше анекдоты. И недаром, ведь Леонид Ильич порождал о себе народные байки из-за собственных привычек, особенностей руководства. Один из таких анекдотов: «Передает ТАСС: вчера в Большом зале Кремля Л. И. Брежнев принял английского посла за немецкого и имел с ним продолжительную беседу». История была в советское время вполне рядовой. Однажды на станции Талица остановился поезд, из вагона вышел сам Брежнев и… перепутал руководителей Тюменской области.

В апреле 1978 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев отправился в поездку по Сибири и Забайкалью.

В пути его сопровождал заведующий отделом информации ЦК КПСС Леонид Замятин, до этого работавший генеральным директором ТАСС. На Замятине было освещение визита генсека в СМИ. Граждане всего Советского Союза читали молнии о том, как Леонид Ильич останавливался в Новосибирске, Красноярске, Чите, встречался с жителями этих городов, выступал на партийно-хозяйственных активах и давал ценные указания о том, как дальше жить и работать.

Одна такая остановка случилась и в Тюмени. Ее свидетелем и участником стал Владимир Уграк, в то время занимавший пост первого секретаря Тюменского горкома партии. Об этом рассказал журналист и писатель Станислав Вторушин, который в то время работал в Тюмени, в газете «Правда». Он вспоминает, как на следующий день побывал у Уграка. Даже спустя сутки Владимир Дмитриевич переживал волнительную и неожиданную встречу с Брежневым. При встрече с журналистом он несколько раз вставал со стула и тут же садился снова.

– Да понимаете, – отвечал он корреспонденту, нервно потирая ладони, – только что здоровался с Брежневым, еще не могу отойти от этого. Он делал у нас остановку.

Поезд Брежнева, состоящий всего из нескольких вагонов, ночевал недалеко от Тюмени на станции Талица (около 110 км от Тюмени). Новость о том, что несколько часов назад в Тюменском краю был генсек, ошарашила. Уграк узнал об этом неожиданно. Ему позвонили из обкома утром, сообщили, что в 12 часов на железнодорожный вокзал Талицы прибудет поезд Брежнева. Надо быть там, с остальными руководителями области встретить генерального секретаря. Сотрудники КГБ уже наводят на вокзале и вокруг него порядок.

Уграк приехал на вокзал, когда руководители области уже были там. Никто не знал, из какого вагона выйдет Леонид Ильич, все заметно нервничали, и, чтобы не оплошать, вся делегация растянулась цепочкой вдоль перрона.

Перрон был чист, но на нем все же остались мелкие лужицы. Глядя на них, Уграк переживал, как бы вагон генсека не остановился аккурат напротив лужи, чтобы не случилось беды. Сам же Владимир Дмитриевич оказался в стороне от нее. Уроженец поселка Большое Сорокино, скромный и деятельный, тактичный и исполнительный, Уграк никогда прежде не встречался с Брежневым, видел его только по телевизору, в общем, Владимир Дмитриевич был напряжен до предела.

Вагон генерального секретаря остановился прямо напротив Уграка. Сначала со ступенек соскочила охрана. Потом показался он сам – Леонид Брежнев. Охрана помогла ему сойти на перрон. В это время первый секретарь Тюменского обкома КПСС Геннадий Павлович Богомяков оказался около головного вагона поезда и поспешил к главному. Уграк стоял ни жив ни мертв…

Генерального секретаря подвели к Уграку, Леонид Ильич протянул руку, обнял за плечо и Владимир Дмитриевич почувствовал на своей щеке мокрые губы Брежнева. Уграк тоже поцеловал его, и Брежнев, не отпуская руки, спросил:

– Ну и как у тебя дела в области?

И тут подошел к ним Богомяков, тоже поцеловался с генсеком, подтянулась вся делегация. Уграк аккуратно ушел в сторону. Геннадий Павлович провел Брежнева в вестибюль вокзала. Брежнев своим скрипучим голосом приветствовал пассажиров:

– Как живете, сибиряки?

– Хорошо живем, Леонид Ильич, – дружно ответили сибиряки.

Брежнев поднял голову, осмотрел стены и потолок вокзала, повернулся и направился к выходу. Ему помогли сесть в вагон, и поезд двинулся дальше.

После этой встречи ее очевидец Владимир Дмитриевич долго не мог прийти в себя. Он был поражен тем, какой генеральный секретарь оказывается дряхлый. Уграк искренне не понимал, как человек с таким здоровьем, а вернее при полном его отсутствии, может руководить такой огромной и сложной страной. Но больше тюменца потрясло, что Брежнев принял его за первого секретаря обкома.

– Мне так неудобно перед Геннадием Павловичем, – говорил совестливый Уграк, не находя себе места.

Вечером того же дня по телевидению и радио передали, что генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев сделал остановку в Тюмени, встретился с ее жителями, провел совещание с руководством области и дал ценные указания.