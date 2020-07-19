Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 июля 2020 года: 11 детей заразилось COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 107 и составило 4 667 человек.

Всего зараженных: 4 667.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Сегодня оперштаб региона сообщил о том, что за сутки коронавирусом заразилось 11 детей. 1 233 пациентов остаются под медицинским наблюдением, 16 человек подключены к ИВЛ. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 55 человек выздоровели (за весь период – 3 023). 36 человек находятся в обсерваторах, 3 397 человек – на перевахтовке.

Фото: оперштаб Тюменской области

Всего на сегодняшний день в России выявлено 771 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 342 летальных исхода, выздоровели 550 344 человека.