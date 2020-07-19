Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 июля 2020 года: 107 заразившихся COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 107 и составило 4 667 человек.

Всего зараженных: 4 667.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 55 человек выздоровели (за весь период – 3 023).

За весь период пандемии в регионе скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 771 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 342 летальных исхода, выздоровели 550 344 человека.