Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 июля 2020 года: 107 заразившихся COVID-19
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 107 и составило 4 667 человек.
Всего зараженных: 4 667.
Изоляция для приезжих: нет.
Пляжи и горячие источники: открыты.
Режим повышенной готовности: до 21 июля.
Фото - yandex.ru/covid19/stat.
По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 55 человек выздоровели (за весь период – 3 023).
За весь период пандемии в регионе скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
Фото - yandex.ru/covid19/stat.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 771 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 342 летальных исхода, выздоровели 550 344 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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