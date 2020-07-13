Российская семья рассказала, как добиралась в Казахстан на похороны погибшей от коронавируса матери

Тюменская область граничит с Северным Казахстаном, эти два региона исторически многое связывает. Но, кроме истории и географии, их объединяют люди: в регионе живет немало переселенцев из дружественной республики, которые оказались отрезанными от родных из-за пандемии – границы государств закрыты.

Есть исключения – пограничники и таможенники пропускают дипломатов, грузовые фуры, экспортирующие товары, а для гражданских есть только одно исключение – похороны. В такой ситуации оказалась семья Виниченко из села Каскара Тюменского района. Родители живут в Петропавловске. Чуть больше двух недель назад они почувствовали недомогание. Никто не предполагал, что для семьи это обернется посмертным прощанием с близким человеком.

13 июля в Казахстане — день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса. В полдень в стране прозвучала минута молчания. Фото: www.gov.kz

Сообщение о смерти мамы Инна получила 10 июля в 6:00. Родным не верится, что Ирина Ивановна, которая соблюдала все предписания ВОЗ, поучала близких носить маски, перчатки, беречься от заразы сама окажется жертвой коронавируса. Как 57-летняя женщина заразилась – не знает никто. Две недели назад их с супругом госпитализировали со злополучным диагнозом – коронавирус. Состояние здоровья обострилось от двусторонней пневмонии. И все же Ирина Ивановна последние дни жизни не была в реанимации, к ИВЛ ее не подключали, женщине лишь предоставили кислородную маску.

– Я смотрю, допустим, вчера – люди гуляют без масок. Наша мама не была такой. Она за всем этим тщательно смотрела – маска и перчатки, все как положено. И нас всегда наставляла: «Ой, поехали в город – наденьте перчатки, маски! Обрабатывайте руки дезинфектором!», – вспоминает Евгений. – Изначально мы подумали, что это простуда, из-за кондиционера – жарко же. Сейчас очень много таких людей, у которых проявляется первый признак – слабость и температура. Ни кашля, ничего такого нет. Мои знакомые, молодые люди переболели коронавирусом. Рассказывали, что слабость такая, что ты даже спать не можешь. Просто желание лежать и все. Я сам переболел воспалением легких, и я не считал, что это болезнь очень страшна. Видишь, как вышло…

Семья собралась в Казахстан, чтобы проводить маму в последний путь.

Статистика по коронавирусу в Республике Казахстан за 13.07.2020. Скриншот с сайта www.coronavirus2020.kz

Как проходили границу?

Ехали через автомобильный пункт пропуска в Петухово. Чтобы пересечь границу, паре понадобился перечень справок. Собирали все стихийно, многие документы «долетали» в Whatsapp уже на границе, вспоминает Евгений. Документы проверяли на обеих границах. Республика Казахстан, в отличие от российских коллег, требует от приезжих распечатанные копии документов, Евгению пришлось трижды выезжать на границу, чтобы сделать их.

– При пересечении границы есть определенные правила. При каждом случае свои требования. Они достают свой какой-то документ и в нем начинают искать перечень документов, необходимых для прохождения границы по определенной причине. Причина – похороны. Читают, какие люди могут проехать. Например, я, не являясь кровным родственником, не имел права проезжать. Когда я сказал, что к тёще на похороны, они ответили – нельзя. Я проходил как сопровождающий на усмотрение руководства поста.

Согласно распоряжению правительства РФ от 29 апреля 2020 года №1170-р в круг близких родственников входят супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, опекуны, попечители.

– Если бы руководство поста не посчитало нужным, меня просто не пустили бы. Все документы собрали воедино и предоставили начальнику поста. Пришлось подождать, пока примут решение по мне, – поделился тюменец. – Могла поехать только супруга, так как у нее были основания: справка о смерти и подтверждающие документы – паспорт, свидетельство о рождении, копии документов умершей. Копию справки сбросили на Whatsapp. Еще нужна была копия свидетельства о заключении брака, чтобы подтвердить родство.

При въезде в Казахстан тюменцы проходили медика, он сидит рядом с окном паспортного контроля. Померил температуру и отпустил. Обсервации и карантина в Казахстане для них не требовали. Тест на коронавирус супруги не делали: у Инны уже была действующая справка об отсутствии COVID-19, она недавно проходила лечение у эндокринолога, который делал тест, а Евгения пропустили без справки, учитывая срочность и необходимость.

– Мы бы просто не успели ничего сделать, мы бы не попали на похороны. Ребятишек не брали. Сначала была такая мысль, но мы ее отмели. И хорошо, что не взяли, потому что иначе тогда не пропустили бы, – сообщил Евгений.

Еще при въезде в Казахстан тюменцы заполнили анкету: указали паспортные данные, цель въезда, маршрут движения (выезжающим так же дают анкету на обеих границах).

Казахстан нуждается в медикаментах и средствах индивидуальной защиты. Фото с личной страницы Есенгалия Ибраева на Facebook

Как прошло прощание?

Похороны мамы состоялись в воскресенье, 12 июля. Отца Александра Яковлевича так и не выпустили из больницы, его выписали после обеда 13 июля. С ним, слава богу, все хорошо, говорит Евгений. Только с любимой женщиной не попрощался. Остальным это удалось лишь отчасти.

Ирину Ивановну привезли в закрытом гробу на спецмашине, бригада медиков в защитных костюмах продезинфицировала все вокруг, гроб, могилу. Опустили гроб в землю, могильщики забросали его землей. Все это время родственники стояли на расстоянии – близко к гробу никого не подпускали.

– Ситуация там очень тяжелая. Когда знакомый договаривался о месте на кладбище, ему показали регистрационный журнал. Все последние смерти были от пневмонии. Сказал: «Из четырех листов я только одного увидел погибшего не от пневмонии, а от другого диагноза», – вспоминает Евгений. – Знаю, что в ночь на 10 июля в Петропавловске умерло 12 человек.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Казахстане очень серьезная. Кроме коронавируса в стране началось распространение пневмонии неясной этимологии, которая сложно поддается лечению.

Все эти дни супруги Виниченко не выезжали в центр города, жили в частном доме. Сразу после похорон тюменцы отправились домой, дорога вела их через город. Переживающие горе, Инна и Евгений удивились беспечности людей, которые гуляют по улицам без масок, не соблюдают карантин.

– Люди вообще свободно ходят без масок, без перчаток. Видимо, те, кого это еще не коснулось, не понимают всей серьезности ситуации. Но опять же у всех, с кем мне приходилось общаться, есть знакомые либо родственники, кто уже пострадал, – сказал Евгений. – Думаю, что скоро в Казахстане будет режим карантина еще жестче, чем был. Там очень плачевная ситуация по больницам – очень много больных. И уже не только коронавирус, а пневмония. Какая-то она вирусная. Я так понимаю, что местные специалисты еще не разобрались, откуда она появилась и ее природу. Потому что больницы переполнены, уже не принимают больных – некуда класть. Даже в Явленке [прим. редакции – районный центр] мест нет, а в Петропавловске тем более. Была информация, что 200 человек в день поступает с пневмонией. Я так понимаю, что у медработников нет физической возможности, нет и средств, чтобы оказать помощь всем больным. Наслышан, что у них плачевная ситуация с медикаментами в больницах.

Российские врачи 6 июля прибыли в Казахстан, чтобы поделиться опытом в борьбе с коронавирусом. Фото: www.gov.kz

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Неделю назад, 6 июля, спецбортом МЧС РФ в Казахстан прибыла группа из 32 врачей Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России – эпидемиологи, вирусологи и доктора других профильных направлений. Они проконсультируют казахстанских врачей, помогут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Кроме того, 8 июля в Нур-Султан прибыл спецборт МЧС РФ, который доставил гуманитарную помощь – медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты.

– В ближайшее время ожидается еще несколько рейсов с гуманитарным грузом из РФ. МИД Казахстана выражает признательность правительству и братскому народу России за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, – сообщил Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

Тюменцы собирают гуманитарный груз для североказахстанцев. Фото с личной страницы Есенгалия Ибраева на Facebook

А ЕЩЁ…

Национально-культурная автономия казахов Тюменской области собирает гуманитарную помощь, которую отправит в Северный Казахстан. Инициаторы организовали сбор средств, по мере поступления которых закупают средства индивидуальной защиты.

– Сегодня пятый день собираем средства на покупку гуманитарной помощи Казахстану. Уже закуплено более 15 000 медицинских масок, более 5 000 пар перчаток, более 300 литров дезинфицирующих средств и антисептиков, а также лекарства, – рассказал председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Гуманитарный груз отправят вместе с казахстанскими партнерами: одна из компаний, экспортирующая продукты питания в Россию, согласилась взять с собой коробки с медикаментами и средствами защиты на обратном пути в Казахастан. Разрешение на перевоз гуманитарного груза Есенгалий Ибраев уже получил, его доставят на этой неделе.

В своих соцсетях общественный деятель обратился к подписчикам:

– Наши соседи и друзья, граждане братского Казахстана, ближайшего стратегического партнера России, сегодня остро нуждаются в помощи. Друзья и соседи — это не просто слова, а реальность, в которой живут два региона. Тюменская область и Республика Казахстан имеют давние добрососедские отношения. Нас объединяет не только общая граница, но и давние исторические, культурные, экономические связи. И, конечно, люди. Тысячи тюменцев и казахстанцев связывают родственные, дружеские, творческие, профессиональные связи. Сейчас, когда казахстанцы разных национальностей оказались в трудной ситуации, а многие люди ждут помощи — важно объединяться. Мир держится на добрых, сильных, сострадательных людях, на человеческой солидарности и взаимовыручке.

Сегодня, 13 июля, в Казахстане — день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса. Редакция kp.ru выражает соболезнования родным и близким умерших. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью, а также терпения и стойкости врачам.

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