Дети в интернете: в Тюмени обсудили, как обеспечить безопасность младших школьников в Сети

В Тюмени обсудили защиту детей в интернете. Круглый стол на тему «Дети в интернете: как обеспечить безопасность младших школьников в Сети» прошел в онлайн-формате на сайте городского портала «МегаТюмень». В обсуждении актуальных вопросов приняли участие:

– Мария Наместникова – эксперт по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского»;

– Мария Рудзевич – директор департамента информатизации Тюменской области;

– Елена Кашкарова – депутат Тюменской областной думы и региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья»;

– Ольга Кирпичник – психолог регионального центра «Семья».

Эксперты обсудили потенциальные угрозы для детей в интернете и возможности умного контроля за действиями маленьких пользователей в сети. Так, по словам Марии Наместниковой, актуальность темы обусловлена тем, что современные дети уже в возрасте 4 – 6 лет получают свой первый гаджет.

– Раннее знакомство с цифровым миром происходит не потому что родители какие-то плохие или дети странные, а потому что наше младшее поколение родилось и растет в цифровом обществе. Логично и правильно, что мы пытаемся использовать эти устройства для их развития и воспитания, а не запрещать и всячески препятствовать их применению. Вместе с тем киберсреда содержит множество опасностей. Поэтому родители, учителя, общественные деятели, представители власти активно обсуждают эту тему и пытаются понять, как детей в этой среде воспитывать и обучать, – отметила спикер.

По мнению Марии Наместниковой, ключ к пониманию проблемы в восприятии цифрового мира как абсолютной части реального. Сопоставив опасности, можно увидеть, что одни из них могут нанести больший вред, другие – меньший. Так, если ребенок увидит что-то неприятное, это может его напугать. Сегодня есть масса программ, которые позволяют исключить возможность приобретения такого негативного опыта в интернете. Кроме того, как родители предупреждают детей об опасностях реального мира, так и перед тем, как пустить школьников в Сеть, взрослым стоит рассказать юным пользователям о потенциальных онлайн-угрозах.

– Есть другого вида угрозы. Это общение в сети с незнакомцами, которые потом могут вывести ребенка на личные встречи. Это уже чревато более серьезными последствиями. Не менее опасен и кибербуллинг – травля в интернете. Давление на ребенка, его личность, может стать причиной серьезных психологических травм. С этими вещами уже сложнее работать, здесь требуется помощь родителей и семьи, как и в офлайне, когда мы объясняем нюансы взаимодействия ребенка с теми или иными людьми. Обучение ребенка общению онлайн – такая же неотъемлемая часть воспитания, только здесь в помощь родителям программы, которые делают этот процесс проще, понятнее и прозрачнее для взрослых, – пояснила Мария Наместникова.

Обучением цифровой грамотности, в первую очередь взрослого населения, занимается департамент информатизации Тюменской области. Как рассказала его директор Мария Рудзевич, первые программы общей компьютерной грамотности для взрослого населения запустились в регионе 10 лет назад. В тот же период времени начали поступать запросы от участников проекта на отдельные курсы по обеспечению информационной безопасности интернет-пользователей младшего возраста.

На сегодняшний день в школах ведется активная пропаганда безопасности в интернете. Регион активно участвует в общероссийском проекте «Урок цифры». В рамках него последние три года проводятся выездные уроки по теме кибербезопасности в школах. На них детям рассказывают про безопасность в социальных сетях (настройки приватности), кибербуллинг, фишинг, опасность использования непроверенных открытых Wi-Fi-сетей. Проводят игры, демонстрирующие, к чему может привести необдуманные действия в Сети.

– Мы также активно работаем с региональным департаментом образования в части организации обучающих семинаров для взрослых. Они собирают заявки от школ, а мы формируем расписание, опираясь на эти заявки. Форматы работы очень разнообразны: такие семинары мы проводили и очно в школах для родителей одного класса, и на площадке «Точки кипения», выступали на общешкольных родительских собраниях, организовывали видеоконференции, – пояснила Мария Рудзевич.

На повышение интернет-грамотности среди детей и подростков нацелен и целый комплекс мероприятий федерального проекта «Крепкая семья». Как рассказала его региональный куратор, депутат Тюменской области думы Елена Кашкарова, он включает в себя в том числе интеллектуальные игры «Жизнь в виртуальном мире и кибербезопасность», которые организованы по принципу игры «Что? Где? Когда?», но для 4 команд детей 7–8 классов. В интересном формате дети с легкостью запоминают самые важные моменты об опасностях и ответственности в интернете. На игру обязательно приглашаются социальные педагоги, руководители образовательных учреждений, чтобы они уже дальше распространяли этот опыт по всем школам района.

– Отдельно хочу отметить важность работы с родителями. Недавно общались с педагогами одной из школ Тюмени. На них в период дистанционного обучения легла колоссальная нагрузка. Педагоги отмечают, что на первых этапах возникало много трудностей из-за низкого уровня интернет-грамотности именно родителей. Каждый десятый не умеет пользоваться даже почтой, – привела пример Елена Кашкарова.

Спикер добавил, что такая ситуация наблюдается в областном центре, а в районах региона и деревнях этот процент еще больше. Соответственно, научить грамотной и безопасной работе в интернете своих детей такие родители вряд ли могут. Мероприятия проекта «Крепкая семья» сейчас как раз направлены на то, чтобы изменить ситуацию. Для родителей проводятся консультации, лекции и семинары в онлайн-режиме и офлайн.

Рост обращений по поводу формирования культуры нахождения детей в интернете с момента перевода школьников на дистанционную форму обучения из-за пандемии фиксируют и в региональном центре «Семья». По словам психолога учреждения Ольги Кирпичник, в структуре поступающих запросов лидируют обеспокоенность родителей интернет-зависимостью детей, подозрение на вовлеченность в сомнительные социальные сети, обнаружение нежелательного контента у ребенка в аккаунте.

– Обращений много, но, чтобы соприкоснуться с этой реальностью, нужно понять, почему дети и подростки нуждаются в защите, пребывая в интернете. Прежде всего важно помнить, что у них имеется ряд возрастных особенностей мышления и переработки информации, о чем родители могут забывать, воспринимая ребенка как маленького взрослого и предоставляя ему возможность самостоятельно выбирать контент. Во-вторых, это феномен буквального восприятия. Дети любой контент воспринимают реально, на сто процентов. У них нет критического мышления. В-третьих, кибербезопасность ребенка отражается в семейном сценарии, нормах и правилах, действующих в семье, – отметила Ольга Кирпичник.

Она добавила, что нужно формировать у детей и подростков кибергигиену. Все знают элементарные правила о мытье рук после улицы и перед едой, здесь то же самое. Важно защищать свой гаджет и компьютер от вредоносных сайтов, программ и контента. Сделать это можно, поставив специальное защитное решение.

По словам Марии Наместниковой, решений для детской онлайн-безопасности разного уровня на рынке сегодня много. Лет 12 назад, когда начали появляться первые подобные продукты, их главная функция заключалась в блокировке контента с высоким возрастным ограничением.

– Сегодня программы более умные, имеют обширный функционал. Выбирая программу и формируя с ее помощью онлайн-гигиену у ребенка, важно учитывать огромное количество факторов: возраст, особенности и предназначение использования гаджета и так далее. Когда планируете установить какое-либо приложение, помните, что есть пробная версия. Можно начать с нее, посмотреть, подходит ли она вам. Может быть, функционала пробной версии будет вполне достаточно, – говорит Мария Наместникова.

По ее словам, есть отличные программы, контролирующие время использования ребенком всех устройств, к которым он имеет доступ через свой аккаунт. То есть, если в день он может тратить на гаджеты 30 минут, то эти полчаса будут действовать и на телефон, и на компьютер, и на умный телевизор, лимит не будет превышен. Другие программы отлично фильтруют интернет и информируют о том, что ребенок пытается скачать что-либо с неподходящей ему возрастной маркировкой.

– В Kaspersky Safe Kids реализованы все эти возможности. Мы хорошо ориентируемся в российском интернете, к тому же являемся лидерами в разработке защитных решений. Но нужно помнить, что все настройки индивидуальны и зависят от того, что допустимо или недопустимо в той или иной семье. Существует одно правило общее: устанавливать защитные продукты нужно в момент, когда вы впервые даете ребенку устройство. Если программа появится со временем, это, конечно, вызовет у него вопрос: «Ты меня контролируешь?» В дальнейшем это может неблагоприятно отразиться на взаимоотношениях с ребенком, – считает Мария Наместникова.

Мнение спикера разделяет и психолог. Формировать культуру кибербезопаности нужно начинать параллельно с приобретением первого гаджета для ребенка. Ольга Кирпичник рекомендует взрослым здесь быть примером для детей и на свои устройства также установить защитные решения.

– Обязательно следует проговорить основы кибергигиены: как создавать учетные записи, где можно сохранять пароли, как пользоваться Wi-Fi в общественных местах. Все нужно с ребенком проговаривать. Важно также развенчать у него миф о конфиденциальности: анонимности в интернете нет! Это позволит обезопасить ребенка от якобы анонимного манипулирования. Он также должен понимать, что за совершенные им противоправные действия в интернете последует ответственность, – пояснила Ольга Кирпичник.

Еще один важный аспект, по мнению спикера, заключается в том, что не стоит забывать о профилактических мерах интернет-зависимости. Учитывая возрастные особенности, родители должны брать на себя ответственность и ставить временные рамки пребывания детей онлайн, постоянно придерживаться их. Взять за правило и установить один день без интернета, 24 часа, проведенных офлайн. Потратить это время можно на какие-то семейные активности: развивающие игры или пикник на свежем воздухе.

– Необходимо развивать критическое мышление, тогда ребенок не попадет в сомнительные группы, им сложно будет манипулировать. Должна сложиться внутрисемейная система, которая будет развиваться каждый день, – также советует Ольга Кирпичник.

В свою очередь Мария Наместникова подчеркнула, что защитные продукты надежны и безопасны. Обойти защиту способен крайне маленький процент детей – вундеркинды либо те ребята, кто под каким-либо предлогом смог выведать у родителей пароль, позволяющий отключить защиту, – отмечает спикер.

– Программное обеспечение делают неглупые люди, которые исключают возможности обойти защиту. Согласно нашему опросу, среди детей, на чьих устройствах установлены программы родительского контроля, лишь 20 процентов пытаются обойти защиту. Еще меньшему числу детей, менее 5 процентов, это удавалось сделать, – рассказала Мария Наместникова.

Спикер также подчеркнула, что первое знакомство с интернетом для младшей возрастной группы следует начинать со специальных детских ресурсов. Таких в интернете можно найти большое количество. И осваивать новый цифровой образ жизни дети должны вместе со взрослыми. Это позволит не допускать ненужной в этом возрасте чрезмерной увлеченности интернетом в ущерб учебе, досугу, спорту, прогулкам и живому общению.

Полную трансляцию мероприятия можно посмотреть на сайте портала «МегаТюмень» (гиперссылка) и в официальных пабликах издания, а получить более подробную информацию по теме детской безопасности в интернете – на образовательном сайте «Лаборатории Касперского».