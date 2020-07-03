«Нарушения везде и повсюду!»: в Тюмени пока не могут ослабить режим повышенной готовности

В Тюменской области за минувшие сутки зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID-19 – 85 человек. Местных жителей предупреждают, что в области не могут ослабить режим повышенной готовности, пока граждане не начнут уважать друг друга, соблюдая все предписанные требования безопасности.

– Данные наблюдения медицинских организаций и Роспотребнадзора говорят о том, что настороженность населения в рамках режима самозащиты ослабилась. Мы замечаем нарушения масочного режима и социальной дистанции. Эти нарушения – везде и повсюду, что приводит к увеличению количества заболевших, – заявила в прямом эфире оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.

Она попросила жителей вернуться к теме соблюдения масочного режима. Особенно это касается общественного транспорта, так как сейчас много людей ездит на дачных и городских маршрутах, а также на такси. По ее словам, нарушения есть везде, и власти это видят.

– Очень много граждан позволяют себе не носить маску в общественных местах. Мы не сможем сократить количество заболевших и перейти на другие режимы ослабления карантинных мероприятий, пока не начнем уважать друг друга, – предупредила Кузнечевских.

Замгубернатора отметила, что в регионе повышается количество заболевших пенсионеров. Не так давно им разблокировали льготные карты для проезда на общественном транспорте, и люди этого возраста, соответственно, стали намного чаще пользоваться автобусами. Они посещают медицинские организации и учреждения, где им предоставляют социальные услуги. Пожилые люди также должны носить маски.

– Люди нарушают режим, собираются большими группами, начинают праздновать дни рождения и свадьбы, не соблюдая требуемых условий, после чего мы получаем очаги распространения коронавируса по 30 человек с одного места. В стационарах находится 557 человек, имеющих в диагнозе двухстороннюю пневмонию. Сегодня количество заболевших легкой формой заметно уменьшилось. Если раньше их было 50% от общего количества заразившихся, то сегодня не больше 10%, – отметила Ольга Кузнечевских.

По ее информации, в регионе увеличивается количество больных детей, подростков и студентов. Все это говорит о том, что молодые люди вышли на веранды кафе и не соблюдают ни социальную дистанцию, ни масочный режим.