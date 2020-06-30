Астрономические события 2020 в Тюменской области: противостояние Юпитера, солнечное затмение и Марс «в оппозиции»
Серебристые облака, противостояние Сатурна и Юпитера, приближение Марса можно увидеть в тюменском ночном небе уже сейчас. Об этом «Комсомольской правде» - Тюмень» рассказал астроном-любитель, экскурсовод астрономической обсерватории «Старая башня» в селе Червишево Тюменского района Виталий Угренинов.
На астрономическом календаре 2020 года намечается немало ярких событий. Виталий Угренинов помог составить «программу» космических явлений.
Сейчас: серебристые облака
Серебристые облака – это астрономическое явление мы видим на севере в ночном небе в июне. Из-за коротких ночей солнце находится близко к горизонту, и оно на севере подсвечивает облака, которые находятся на высоте 80 км.
Снимок сделан на набережной Туры. Фото из группы «Старая башня» «ВКонтакте»
– На юге небо темное, а на севере светлое. Из-за того, что облака подсвечиваются солнцем за горизонтом, они выглядят, как серебристая вуаль, которая переливается на темно-синем небе, – пояснил Виталий. – Сейчас, пока белые ночи, серебристые облака можно фотографировать даже на смартфон.
14 и 20 июля: Юпитер и Сатурн в оппозиции
Юпитер и Сатурн бывают в оппозиции каждый год. Так и в июле три планеты выстроятся в ряд: Земля попадает на одну линию между Солнцем и этими гигантами – Юпитером и Сатурном. 14 июля противостояние будет у Юпитера, у Сатурна – 20 июля. В эти даты и около них планеты становятся ярче.
– Это то же самое, если вы смотрите на какой-то объект и светите на него фонариком, – поясняет Виталий. – Уже сейчас эти две планеты четко видны на небе – Юпитер поярче, Сатурн послабее. В противостоянии у Сатурна гораздо ярче становятся кольца. Солнце светит под 90 градусов, и отражение от всех частиц, которые составляют кольца Сатурна, возвращаются прямо к нам на Землю. Поэтому кольца выглядят визуально в полтора-два раза ярче. Причем они располагаются достаточно близко в небе, как две такие звездочки.
Чтобы сфотографировать Сатурн или Юпитер, нужно обладать хорошей техникой, нужен примерно 20-кратный зум. Фото: Вик Ларсен
12-13 августа: персеиды
Космическая программа на август классическая – персеиды. Ежегодное зрелище будет максимально насыщенным 12-13 августа, когда третью планету от Солнца коснется хвост кометы Свифта-Таттла. Частички, которые входят в этот хвост, врезаются в атмосферу Земли. Искать звездопад нужно со стороны созвездия Персей (отсюда и название – персеиды). С неба будет падать по 60-100 звезд в час.
– Готовьте много желаний! Главное, чтобы вы отъехали подальше от города. Тюмень очень сильно светит, а метеорчики довольно слабенькие. Некоторые пролетают, прям вспыхивают, даже в облаках видно. Чтобы увидеть их гораздо больше, нужно уехать туда, где нет машин, дорог, фонарей, где огни слабые, – посоветовал Виталий Угренинов.
Юпитер и Сатурн появляются на небе около полуночи. Марс – на востоке к часу ночи. Фото из группы «Старая башня» «ВКонтакте»
11 сентября и 31 октября: Нептун и Уран в оппозиции
Даже в оппозиции у Нептуна блеск всего +8, он очень далеко, видно его почти не будет, уверяет Виталий. В небе голубую планету видно как слабую звездочку, да и то за городом.
– Даже в свой телескоп мы его видим как слабую звездочку. Вот у Урана мы еще может видеть диск, он нам виден как шарик, Уран ближе. А Нептун еще дальше, чем Уран. Несмотря на то, что он тоже газовый гигант. Нептун и Уран – это для искушенных в астрологии людей, которые знают, где его искать, – заверил астроном.
И все же вы должны знать, что 11 сентября наша планета станет в один ряд с Солнцем и Нептуном, а 31 октября то же противостояние будет с Ураном.
13 октября: Марс в оппозиции
– Марс – это гвоздь программы этого года, – восторгается Виталий.
Противостояние с Марсом бывают раз в два года. Прошлое было в 2018 году, оно считалось великим, потому что мы были ближе всего к красной планете.
– В этом году мы будем чуть-чуть подальше, чем в 2018 году, но все равно уже сейчас Марс в летнем небе уже лучше видно, как такую красноватую звездочку. Но в июле-августе-сентябре он будет становиться все ярче и ярче. К концу сентября он станет красноватого оттенка, это тот самый Марс, к которому мы приблизимся на минимальное расстояние. Наблюдать его можно уже с конца сентября по начала октября, – рассказал астроном.
Отличительная особенность этого противостояния в том, что Марс будет высоко над горизонтом. В прошлые годы он был довольно низко, в этот раз Марс выбрал более удобное для нас расположение на небе, чтобы мы хорошо разглядели красоты на планете-соседе.
– Для инструментального наблюдения через телескоп всегда мешала наша атмосфера. Чем ниже объект над горизонтом, те труднее его наблюдать, потому что восходящие воздушные потоки Земли мешают: объект все время дрожит, переливается. А тут он будет на высоте 45 градусов. То есть по условиям наблюдения он будет даже лучше, чем прошлое противостояние 2018 года, – пояснил Виталий.
Сотрудники обсерватории надеются, что к осени ограничения из-за пандемии снимут и для поклонников астрономии вновь откроют «Старую башню». В этом случае тюменцам в октябре покажут Марс.
– Марс – это самое интересное в этом году. Кроме солнечного затмения, которое недавно прошло, – напомнил Виталий. – В Тюмени затмение было видно, погода была хорошая, набегали облака, но в основном мы его видели.
В отличие от жителей европейской части России, сибирякам повезло увидеть частичное солнечное затмение. Фото из группы «Старая башня» «ВКонтакте»
14 декабря: солнечное затмение
Солнечное затмение, которое пришлось на день летнего солнцестояния, было кольцеобразным в Африке, Китае, Индии. Тюменцы видели, как закрыло краешек Солнца – на 8%.
– Но это все равно лучше, чем в Москве – там было только 0,3%. Еще севернее, в Петербурге, его не было видно совсем, – пояснил астроном.
14 декабря намечается полное солнечное затмение. Но оно будет видно жителям южного полушария Земли. Полную фазу увидят на юге Чили и Аргентины, а частично увидят в Южной Америке.
Солнечное затмение 21 июня 2020 г Тюмень.
21 декабря: редкое великое соединение Юпитера и Сатурна
В конце декабря, в самую долгую ночь в году, на закате мы увидим новое представление от Сатурна и Юпитера. В последний раз такое земляне видели 20 лет назад. Планеты встанут в ряд друг за другом, из-за близости будут казаться двойной планетой. Искать – в западной стороне неба.
– Мы это увидим на закате, если будет ясная погода. В 17 часов будет уже довольно темно, и их можно будет наблюдать. Юпитер с Сатурном сольются практически в одну точку, это достаточно интересно, – счел астроном.
А ЕЩЁ…
В «Старой башне» готовят обновления: ожидается, что появится расширенная выставка советской и раритетной фото- и видеоаппаратуры – старые камеры, объективы. Ими будет заполнен новый стеллаж.
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ИСТОЧНИК KP.RU