Тюменское бизнес-сообщество призвало предпринимателей проявить ответственность

В Тюмени запущена акция «Ответственный бизнес», суть которой заключается в том, чтобы предприниматели, обслуживающие население, сознательно отнеслись к соблюдению санитарных требований, помня о рисках распространения CJVID-19. Акция проходит при поддержке правительства Тюменской области. Об этом на своей странице в инстаграм сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.

Он провел встречу с одним из инициаторов проекта, главой комитета по молодежному предпринимательству Всероссийской общественной организации «Опора России» Артемом Андросовым, на которой обсуждались новые подходы к формированию ответственного отношения бизнеса в связи с угрозой коронавируса. Акция должна напомнить всем через информационную кампанию о необходимости ношения масок, соблюдения социальной дистанции в общественных местах.

– В регионе работают бытовые услуги, салоны красоты, уже второи день работают торговые центры, и именно сеи час важно соблюдать простые правила по недопущению распространения коронавируса. К акции «Ответственныи бизнес» могут присоединиться как предприниматели, готовые своим примером показать ответственный подход к ведению бизнеса, так и неравнодушные граждане Тюменскои области, – сказал Андрей Пантелеев.

Он поблагодарил "Опору России" за проявленную инициативу и выразил надежду, что примеру тюменского бизнес-сообщества последуют и коллеги из других регионов.

– Это будет уникальный опыт, когда власть, бизнес и населения понимают друг друга и идут к одной цели: снижение рисков и скорейшее восстановление экономики, – добавил замгубернатора.

Как пояснил в беседе с корреспондентом «КП-Тюмень» Артем Андросов, идея такой акции пришла в первые дни после начала работы торгово-развлекательных центров, которые получили разрешение открыться с 25 июня.

– На прошлой неделе мы посещали заведения, которые начали открываться, и наблюдали за тем, как предприниматели и посетители реагируют на различные ограничения и предписания относительно тех же масок, дистанции и так далее. Общее впечатление такое, что бизнес воспринимает это как принудиловку: «нас заставляют, чтобы мы вас заставляли надевать маски, иначе мы вас не обслужим». Иными словами, заведения исполняют требования из-под палки, не до конца осознавая их смысл и всю опасность, которая угрожает, если их не соблюдать. В результате пришла идея стандартизировать эти подходы к требованиям, изменить отношение к ним, – говорит Артем Андросов.

В рамках акции для предпринимателей разработаны брендированные плакаты. Фото со страницы Артема Андросова в ВК

Он отмечает, что любые действия, которые выполняются машинально «из-под палки», как правило носят временный характер и не имеют должного эффекта. Поэтому лидеры бизнес-сообщества решили повлиять на сознание коллег, пробудив в них сознательное отношение к реализации требований Роспотребнадзора, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции.

– Принудиловка обычно вызывает внутренний протест, в данном случае как у бизнеса, так и у клиентов. А органы власти воспринимаются как какой-то цербер, который все время норовит оштрафовать. Важно коренным образом изменить посыл, чтобы бизнес не вел себя как ребенок, а показал, что это взрослые ответственные люди, которые четко понимают существующую опасность и заботятся не только о клиенте, но и о здоровье своих сотрудников. Об этом мало говорится, но работники частных заведений, контактируя с сотнями людей ежедневно, по сути находятся в зоне риска. И бизнес должен понимать свою ответственность, если на его предприятии вдруг будет выявлен новый очаг заболевания. Поэтому у предпринимателей нужно формировать совершенно иное, сознательное отношение к мерам санитарной безопасности, – подчеркивает Артем Андросов.

В рамках акции в помощь предпринимателям общественники разработали единые наглядные материалы, которые любой владелец малого предприятия может скачать в интернете, распечатать и разместить в своих заведениях. Это, например, плакаты с напоминанием о необходимости ношения масок, соблюдения социальной дистанции, обработки рук, надписи «Спасибо, что надели маску» и так далее. Брендированные файлы можно найти в профильных группах предпринимателей в мессенджерах и социальных сетях. Также, по словам Артема Андросова, они будут распространяться через ресурсы правительства области и другие каналы, которыми пользуются представители малого бизнеса.

С открытием ТРЦ и других мест представители малого бизнеса должны проявить сознательность при соблюдении санитарных норм. Фото со страницы в ВК

Как отметил Артем Андросов, во многих заведениях в качестве наглядной агитации в лучшем случае можно найти наклеенный у входа листок формата А4 с предписанием об отказе в обслуживании без масок и тому подобное. Благодаря акции все эти информационные материалы приобретут единый узнаваемый вид, что поможет быстрее приучить посетителей к соблюдению норм. Ведь, как заметил председатель молодежного комитеты «Опоры России», судя по оценкам экспертов и врачей, в новой «эпидемиологической» реальности мы будем теперь жить еще очень долго.

– Решения о том, чтобы давать разрешение на открытие тех или иных заведений даются очень непросто. И бизнес должен показать понимание сложившейся ситуации и не дать поводы усомниться в своем ответственности и сознательности. Всем должно быть понятно, для чего введены те или иные правила, а до тех, кто не понимает, нужно доносить их в доступной форме через правильные посылы, а не через условный «кнут», – подытожил Артем Андросов.