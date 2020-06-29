Коронавирус в Тюмени, последние новости на 29 июня 2020 года: число заболевших перевалило за три тысячи

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 65 и составило 3018 человек.

Всего зараженных: 3018

Изоляция для приезжих: нет

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 20 человек выздоровели (за весь период – 1752), семь детей заболели за минувшие сутки, восемь пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 155 человек – в обсерваторах (из них девять детей), 1267 человек остаются под медицинским наблюдением, 3841 человек находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 17 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев COVID-19 в 83 регионах. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода, полностью выздоровели 4 343 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровели 403 430 человек.