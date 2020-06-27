2020-06-27T10:01:33+03:00
Общество

Александр Моор принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Глава Тюменской области отдал свой голос в 69-й школе
Алексей КОСЕНЧУК
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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФГубернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Глава региона отдал свой голос на избирательном участке, который находится во втором корпусе 69-й школы.

– Я считаю, что долг каждого человека, у которого есть право голоса, прийти на участки и выразить свою позицию. Предлагается большое количество поправок, и каждый житель, вне зависимости от образования и социального положения, найдёт поправку, которая ему ближе и понятнее, – подчеркнул Александр Моор.

По мнению губернатора, тюменцы переживают важный исторический момент.

– Наша страна пережила период, насыщенный событиями. И сегодня наша Россия – это не та Россия, которая была в 1991 году. Очень много достижений, которые прошли в социально-экономическом и политическом развитии, и сейчас очень важно их закрепить не в отдельных федеральных законах, а в самом главном законе страны. Президент абсолютно прав, говоря, что правки, которые мы вносим, не на год, не на два, а на многие десятилетия, – заключил Александр Моор.

Александр Моор принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.Глава Тюменской области отдал свой голос в 69-й школеАлексей КОСЕНЧУК

ИСТОЧНИК KP.RU

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