Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Глава региона отдал свой голос на избирательном участке, который находится во втором корпусе 69-й школы.

– Я считаю, что долг каждого человека, у которого есть право голоса, прийти на участки и выразить свою позицию. Предлагается большое количество поправок, и каждый житель, вне зависимости от образования и социального положения, найдёт поправку, которая ему ближе и понятнее, – подчеркнул Александр Моор.

По мнению губернатора, тюменцы переживают важный исторический момент.

– Наша страна пережила период, насыщенный событиями. И сегодня наша Россия – это не та Россия, которая была в 1991 году. Очень много достижений, которые прошли в социально-экономическом и политическом развитии, и сейчас очень важно их закрепить не в отдельных федеральных законах, а в самом главном законе страны. Президент абсолютно прав, говоря, что правки, которые мы вносим, не на год, не на два, а на многие десятилетия, – заключил Александр Моор.