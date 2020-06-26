«Люди, как голодные, кинулись за шмотками»: фоторепортаж с открытия торговых центров в Тюмени

После трех с лишним месяцев закрытия из-за пандемии коронавируса вчера, 25 июня, в Тюмени открылись торговые центры. Нового послабления ограничений режима повышенной готовности ждали многие. Люди ринулись в ТРЦ, несмотря на очереди.

Посетители торговых центров должны быть обязательно в медицинской маске, этого требуют охранники на входе, а также консультанты у входа в каждый бутикФото: Ирина Ромашкина

Общепитам в торговых центрах разрешили работать на выносФото: Ирина Ромашкина

Редакция «Комсомольская правда» – Тюмень» навестила излюбленные торговые центры и подготовила фоторепортаж.

В торговых центрах традиционно заняты все лавочки - подростки вернулись в любимые точки притяженияФото: Ирина Ромашкина

В торговых центрах повсюду размещены санитайзерыФото: Ирина Ромашкина

Во многих бутиках проверяют температуру посетителей, предлагают маски и даже обязательно дезинфицируют руки входящим. Действуют ограничения по количеству посетителей на вход.

Консультанты контролируют количество вошедших в помещение, предлагают продезинфицировать руки, проверяют наличие масокФото: Ирина Ромашкина

Одно любопытное наблюдение: салоны нижнего белья заполнены посетительницамиФото: Ирина Ромашкина

Не все посетители торговых центров разделили восторг шопоголиков.

– Я очень удивлена поведению людей в целом. Многие ныли, что у них нет денег, работать не могут. Сейчас стало меньше ограничений, работай, занимайся спортом, отправляйся в путешествие по России, если совсем заскучал дома. Но оказалось, людям нужно не это – в первый день открытия торговых центров люди, как голодные, кинулись за шмотками, – считает тюменка Катерина.

Кажется, больше всех скучали по шоппингу девушкиФото: Ирина Ромашкина

– Вот знаете, о советских людях так шутили: очередь за колбасой или за пирожками? Какое-то легкое безумие, больше всего в самоизоляции людям не хватало шопинга. Я еще могу понять мамочек: дети очень быстро растут, в этом случае одежда и обувь становятся необходимостью. Но взрослые люди… Что, поизносились дома все? – задается вопросом Елена.

Многие ТРЦ привлекали посетителей в соцсетях тотальными распродажами. Фото: из аккаунта ТРЦ "Сити Молл" в Instagram

Еще одна свидетельница тотальных распродаж удивлялась, что в некоторых бутиках сметали одежду с полок.

Многие дамы ожидали открытия торговых центров, чтобы купить средства для ухода за собойФото: Ирина Ромашкина

Такая очередь к кассе скопилась в одном из брендовых магазинов торгового центра "Кристалл". Скриншот сторис @svetlankatmn в Instagram

– Все как с цепи сорвались. Берут всё, что надо и что не надо, не меряя, – наблюдала Светлана.

В сторис своего Instagram она выложила видео очереди в одном из брендовых магазинов в ТЦ «Кристалл». После таких очередей Света решила отложить шопинг на другой день, в более спокойное время.

Судя по мнению очевидцев, наибольшее количество покупателей пришли в ТРЦ "Кристалл"Фото: Ирина Ромашкина

Многие посетители фотографировались у фонтанов, в фотозонах, качались на качеляхФото: Ирина Ромашкина

Еще одна тюменка Олеся наблюдала за событиями в тюменских ТРЦ только по соцсетям. Идти за покупками – не разумно. Лучше подождать день-два. Цель похода в торговый центр умиляет – сыну не терпится начать читать последнюю книгу «Гарри Поттера».

Мимо надписи SALE пройти сложно: не удержались и женщины, и мужчиныФото: Ирина Ромашкина

В центре Тюмени народа в ТРЦ оказалось гораздо меньшеФото: Ирина Ромашкина

25 июня многие тюменцы посетили несколько торговых центровФото: Ирина Ромашкина

Остаются закрытыми кинотеатры и прочие развлекательные заведенияФото: Ирина Ромашкина

Дополним, что уже сегодня заместитель губернатора Андрей Пантелеев пообещал ежедневные проверки в торговых центрах.

– Провели совещание с представителями ТЦ по итогам первого дня работы. Хочу подчеркнуть понимание как сотрудников торговых центров, так и покупателей в отношении соблюдения простых правил: маски, дистанция, обеспечение дезинфекции. Конечно, в некоторых местах были и скопления людей, и очереди. В ежедневном режиме мониторим ситуацию, проводим «работу над ошибками», чтобы каждый ТЦ был готов в выходные эффективно организовать процесс встречи посетителей на своих торговых площадях, – сообщил замглавы региона.