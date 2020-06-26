Пожилые тюменцы участвуют в викторине «Время Побед» в режиме онлайн

Жители Тюмени, которые, по предписаниям Роспотребнадзора, обязаны соблюдать режим самоизоляции, получили возможность принять участие в викторине «Время Побед», проходящей в эти дни в областном центре. Это касается граждан в возрасте 65 лет и старше, а также людей, имеющих хронические заболевания, которые должны оставаться дома.

Благотворительный фонд развития города Тюмени организовал кол-центр для таких жителей, чтобы они могли поучаствовать в викторине по телефону. Звонки от пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями принимают волонтеры. Во время смены, которая длится с 8.30 до 19 часов, число звонков может достигать более 20. Даже если связь прервется, операторы перезвонят, чтобы человек имел возможность до конца ответить на вопрос.

– Наш фонд предусмотрел ситуацию, при которой режим самоизоляции продолжит действовать в период проведения викторины. Поэтому для ряда категорий граждан создана возможность виртуального участия в проекте «Время Побед». По многоканальному телефону 8-800-234-22-22 они могут позвонить, чтобы ответить на вопросы викторины. Нужно назвать свою фамилию, имя и отчество, продиктовать телефон. Оператор вытягивает карточку из барабана, зачитывает ее содержание и предлагает варианты ответа. Граждане выбирают правильный, по их мнению, вариант. В случае верного ответа оператор сообщает о том, какой подарок получит участник, – рассказала финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени (БФРГТ) Лариса Зубцова.

Финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса ЗубцоваФото: Есен Абилькенов

Также для тех, кто участвует в викторине по телефонной связи, есть возможность выйти во второй тур. В этом туре есть шанс выиграть один из 11 суперподарков – квартиру или машину. Информацию о том, сколько именно тех и других суперподарков находится в розыгрыше, организаторы не раскрывают, сохраняя интригу. Известно, что в качестве подарков предоставляются автомобили модели Lada Granta.

Победителей определяют с помощью барабана, в который опускают карточку с данными участника. Каждый день в 20 часов в прямом эфире тюменского телевидения проходит розыгрыш одного из ценных подарков. Как отметила Лариса Зубцова, пожилые люди успешно справляются с заданиями благодаря хорошему образованию и кругозору.

– Граждане в возрасте 65 плюс – это любознательные люди, которые интересуются историей, поэтому процент правильных ответов среди них достаточно высокий. Поэтому мы приглашаем всех людей в возрасте активно принимать участие в викторине, – заявила Лариса Зубцова.

Стоит заметить, что каждый позвонивший может ответить на вопрос только один раз в рамках одного этапа викторины. Люди, имеющие хронические заболевания, для получения подарков должны будут предъявить медицинскую справку, подтверждающую наличие конкретного заболевания. Викторина будет проходить до 1 июля включительно. Напомним, накануне уже была разыграна одна из квартир, ее обладателем стал 18-летний молодой человек, который участвовал в розыгрыше очно на одном из участков.

В колл-центр могут обратиться жители Тюмени старше 65 лет и имеющие хронические заболеванияФото: Есен Абилькенов

Подарки, в том числе для тех, кто принимает участие виртуально, будут выдаваться до 19 июля. Место выдачи – ул. Малыгина, 51/4 (цокольный этаж), офис БФРГТ. Для тех, кто не имеет возможности самостоятельно прийти за подарком либо попросить родственников забрать его с копией паспорта победителя, будет организована доставка на дом, сообщила Лариса Зубцова.