Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 июня 2020: очередной прирост заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 61 и составило 2827 человек.

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По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 54 человека выздоровели (за весь период – 1695), шесть детей (заболели за минувшие сутки), девять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 140 человек – в обсерваторах (из них 11 детей), 1201 человек остается под медицинским наблюдением, 3757 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровели 8 988 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 781 летальный исход, выздоровели 384 152 человека.