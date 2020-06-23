В Тюменской области на голосование по Конституции рекомендовали более 6 тысяч наблюдателей

В Общественной палате Тюменской области подвели итоги организации процедуры наблюдения за проведением общероссийского голосования по изменениям в Конституцию Российской Федерации. Как сообщил председатель ОП ТО Геннадий Чеботарев, на сегодняшний день в регионе поступило 6206 предложений от кандидатов в наблюдатели.

– В том числе – 3385 от некоммерческих организаций, 2242 – от регионального отделения партии «Единая Россия», 292 – от регионального отделения «Справедливой России», 210 – от регионального отделения ЛДПР. От граждан поступило 66 заявлений. Все предложения одобрены Общественной палатой Тюменской области, и предложенные кандидаты рекомендованы к назначению. При этом Общественная палата Российской Федерации рекомендовала принимать предложения от кандидатов в наблюдатели вплоть до 29 июня включительно, – рассказал Геннадий Чеботарев.

Он подчеркнул, что институт наблюдателей призван обеспечить открытость процедуры голосования и достоверность результатов. Также глава ОП заметил, что, по данным ВЦИОМ, принять участие в голосовании намерены 67% граждан. При этом 61% намерены поддержать предложенные поправки.

Геннадий Чеботарев сообщил, что поступило более 6 тысяч предложений по кандидатам в наблюдателиФото: Есен Абилькенов

Геннадий Чеботарев отметил, что, когда в 1993 году принималась действующая редакция Конституции России, это сопровождалось серьезным противостоянием Верховного Совета и президента. Как непосредственный свидетель тех событий вокруг выработки нового документа, Геннадий Николаевич вспомнил, что непосредственно на Конституционном совещании, в котором он участвовал в составе делегации полномочных представителей Тюменской области, также кипели нешуточные страсти.

– Доходило до того, что зал то и дело в знак несогласия покидала то одна, то другая делегации. Это наложило определенный отпечаток и на работу над Конституцией, и на все сопутствующие процессы. Однако если говорить о сегодняшнем дне, то процесс заключается в том, чтобы внести конкретные и более актуальные положения, раскрывающие многие важные понятия. Например, что такое социальное государство, каковы его функции. Конкретизируются определенные права граждан, расширяются социальные функции государства, уточняются параметры системы сдержек и противовесов между всеми ветвями власти, – подчеркнул председатель Общественной палаты Тюменской области.

Кроме того, Геннадий Чеботарев напомнил, что в Тюмени прошли два семинара для наблюдателей, где в том числе разъяснялись правила санитарной безопасности. А также отметил, что на участках будут приняты строгие противоэпидемиологические меры. Каждый наблюдатель проходит тестрирование на выявление коронавируса. Перед началом работы всем им будут выдаваться пакеты со средствами индивидуальной защиты, а на участках будут находиться устройства для дезинфекции рук, а также коврики для обработки обуви.

Член бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Георгий Эргемлидзе выразил мнение, что в организации голосования остались вопросы. В то же время он отметил, что эта процедура необходима, поскольку президент объявил, что поправки могут быть приняты только после того, как свое отношение к ним выразят граждане России.

Как заметил Георгий Эргемлидзе, с момента принятия предыдущего текста Конституции прошла целая эпохаФото: Есен Абилькенов

– Хотя надо признать, что отношение к поправкам противоречивое. При этом процедура голосования не прописана в законе, что-то подобное проводится у нас впервые, поэтому есть непонятные моменты. В то же время надо заметить, что с момента принятия предыдущего текста Конституции прошла целая эпоха. Но есть ощущение, что сегодня работа над поправками велась в спешке и к этому процессу не всегда привлекали людей с достаточным уровнем компетенций, – заметил представитель «Справедливой России».

Геннадий Чеботарев возразил, что работа над поправками велась вдумчиво, процесс занял несколько месяцев. К тому же обсуждения назревших изменений в Конституцию велись задолго до этого, два-три года назад. Кроме того, в состав рабочей группы, которая утверждала новые статьи, вошли ведущие эксперты, юристы, ученые в сфере конституционного права, в опыте и авторитете которых не приходится сомневаться.

Как заметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая России» Андрей Артюхов, ранее представители региональных отделений трех парламентских партий – «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР – подписали соглашение о работе наблюдателей в ходе голосования.

– Мы порой расходимся во мнениях, спорим с представителями других партий. И это нормально, я только приветствуют диалог. Но в данном случае мы работаем вместе, чему я очень рад. У нашей партии больше возможностей для выдвижения наблюдателей, поэтому их у нас так много. Но в то же время в этой роли могут выступать все желающие. Точно так же подать заявления могут простые граждане. Наша общая задача – сделать так, чтобы как можно больше граждан пришли на участки и высказали свое мнение. А как они проголосуют: за или против – это их выбор, – сказал Андрей Артюхов.

Андрей Артюхов подчеркнул, что в вопросе голосования большинство парламентских партий пришли к согласиюФото: Есен Абилькенов

Также зампред Тюменской облдумы признался, что раздосадован позицией КПРФ по вопросу проведения голосования.

– То, что говорит Геннадий Андреевич Зюганов как лидер партии, меня удивляет. Он очень мудрый человек, но в данном вопросе у него и его партии преобладают какие-то другие интересы, – заметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, процесс голосования по поправкам в Конституцию продлится с 25 июня по 1 июля. В то же время с 22 июня уже идет голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, куда направляются представители избирательных комиссий в сопровождении наблюдателей, чтобы граждане могли высказать свою позицию относительно поправок на дому.