В День памяти и скорби тобольский чиновник поздравил горожан с началом войны

Председатель Тобольской городской думы Андрей Ходосевич неожиданно для себя стал народным антигероем. Дело в том, что 22 июня во время мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби, чиновник оговорился и поздравил горожан «с началом войны». Отрывок из его выступления тут же разлетелся по телеграм-каналам и соцсетям и вызвал шквал негативных комментариев.

– Сегодня мы вспоминаем наших соотечественников, которые отдали жизнь в Великой Отечественной войне за свободу и независимость страны. Отдаём дань уважения и скорбим по нашим землякам, кто не вернулся с полей сражений, умер в тылу от голода и лишений, кто не дожил до сегодняшнего времени. Ну и с праздником в то же время… с началом войны всех! – «поздравил» горожан Андрей Ходосевич.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/786752" frameborder="0"></iframe> В День памяти и скорби тобольский чиновник поздравил горожан с «праздником начала войны».

После того как его фраза стала чуть ли не крылатой, чиновник поведал, что просто не справился с волнением. По его словам, ничего страшного не произошло, ведь «память о героях стоит дороже спутанных из-за волнения слов».

После пламенной речи чиновники возложили цветы к Вечному огню. Фото: Тобольская городская дума

Напомним, что нелепые фразы чиновников всегда вызывают общественный резонанс. Среди них можно вспомнить фразу уральской чиновницы Ольги Глацких «государство не просило вас рожать», выступление чиновницы из Хакасии, назвавшей музыку местного оркестра «какофонией» и совет саратовского министра занятости «есть макарошки».