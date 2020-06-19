Июнь пионов! Тюменцы показывают цветочную красоту со своих дач

Тюменские дачники радуются необычайно красивому и ароматному урожаю. В этом году огородники выкладывают в соцсети на удивление много пионов. Их дарят друг другу, продают на улицах города, в этих цветах даже устраивают фотосессии! Любуемся красотой в нашем фоторепортаже.

Жаркое начало лета притом не засушливое только в подмогу зелени. По крайней мере, такой вывод делают тюменки.

– Пионы расцвели нынче раньше обычного, в Тюмени жара как никогда, – опубликовала пост с фотографиями своих клумб Мила Погодина.

За богатый цветочный урожай тюменцы благодарят погоду. Скриншот страницы Милы Погодиной ВКонтакте

Многие радуются богатым цветочным натюрмортам. Ликует взор при виде подобной красоты и у Андрея Шуклина.

Даже мужские сердца тают от такого аромата и красоты. Скриншот страницы Андрея Шуклина ВКонтакте

Уроженка Донецка Елена Кононыхина вовсе сделала для себя открытие: только в Тюмени полюбила пионы.

– До этого я, в принципе, даже не задумывалась, нравятся они мне или нет. Они просто были. Каждую весну расцветали за окном и принимались как должное. А когда их не стало, сразу превратились в очень красивые, необычные цветы, которые стоит купить.

Пионы дарят, чтобы порадовать близких. Скриншот страницы Елены Кононыхиной ВКонтакте

Даже если нет возможности поехать на дачу, родственники доставят аромат своим любимым, как это сделала мама Татьяны.

– Пока мы с Юлей валяемся в детском хирургическом отделении, бабушка нас радует пионами. Зачетный букет. Мой отпуск начался не по плану. Дети вносят свои коррективы в наши взрослые планы и жизнь. Точно знаю, что слаще будет все, что казалось обычным. За окном в Тюмени лето, – пишет тюменка Татьяна.

Любовь к пионам преодолевает любые границы. Фото со страницы Татьяны ВКонтакте

Тюменцам даже предлагают фотосъемку в пионах. Эти цветы собирают в модные европейские букеты флористы. А бабушки продают прохожим на улицах. У предприимчивых дачниц в среднем букет стоит 200 рублей. И раскупают еще до обеда!

А ЕЩЁ…

С «Комсомольской правдой» - Тюмень» секретом огородного мастерства поделилась заядлая дачница Елена Смирнова. Кажется, ее белоснежным пионам повезло уродиться, ан-нет – дело не в везении, а в бережном уходе.

– Вкратце, зимой присыпаю снегом кусты, по весне снег притаптываю – это чтоб не замерзли ранние побеги. На молодых кустах отрезаю все бутоны, чтоб куст и корни окрепли, а не ушли в цвет. Поливаю прокисшей крапивой, настоенным хлебом и золой, – поделилась опытом Елена.