Тюменские эксперты оценили важность внесения изменений в Конституцию России

Поправки в Конституцию России, которые были одобрение президентом страны, Государственной думой и другими институтами власти, вступят в силу только после общенародного одобрения. Об этом говорится в соответствующем законе. Таким образом, для принятия поправок необходимо провести голосование.

Образ будущего

Как отмечают эксперты, принятие поправок серьезно изменит правовое регулирование многих сфер жизни, обеспечит более высокий уровень защиты прав граждан, повлияет на взаимоотношения государства и общества, приведет к демократизации власти. Также они подчеркивают, что внесение изменений в основной государственный правовой акт не является экстраординарным явлением не только для истории нашей страны, где Конституция переписывалась несколько раз с 1918 года, но и для многих развитых стран.

Как вспоминает председатель Общественной палаты Тюменской области, доктор юридических наук, профессор Геннадий Чеботарев, когда в 1993 году принималась предыдущая редакция Конституции России, это происходило в сложный для страны период и сопровождалось множеством проблем и противоречий.

– В тот момент я в составе четырех уполномоченных представителей Тюменской области принимал участие в Конституционном совещании, созванном президентом России для рассмотрения проекта новой Конституции. В течение нескольких месяцев длилась напряженная работа. Это был сложный период противостояния различных политических сил, президента и Верховного совета. Приходилось в этих условиях думать о возможности разработки компромиссного варианта Конституции, которая затем была представлена в трех редакциях: так называемой румянцевской, разработанной президентом и действовавшей на тот момент, в которую было внесено такое количество поправок, что даже специалисты в них запутались. Поэтому была необходимость принятия нового документа. И все это сопровождалось крайней неустойчивостью экономики, огромными проблемами в социальной сфере и так далее, – делится зампред Международного союза юристов.

Провозглашенные в начале 90-х в документе важные демократические принципы и ценности работали на образ будущего страны, а не сурового на тот момент настоящего, добавляет правовед.

Геннадий Чеботарев (в центре) был участником Конституционного совещания в 1993 годуФото: Есен Абилькенов

– Об этом говорил и один из авторов проекта Конституции Сергей Шахрай. Было провозглашено, что Российская Федерация – это демократическое правовое социальное государство. Но в те годы о социальной составляющей государства сложно было говорить, когда было столько бедных, существовало столько проблем, связанных с доходами населения и так далее. Но в конечном итоге мы пришли к тем принципам, которые были тогда провозглашены. Сегодня мы видим, как работают социальные гарантии, оказывается помощь престарелым, малоимущим, многодетным, предпринимателям и так далее, – говорит Геннадий Чеботарев.

Необходимость назрела

Сегодня, когда страна подошла к определенному рубежу, появляется необходимость внесения очередных изменений в правовые нормы. В то же время, обращает внимание эксперт, основополагающие принципы конституционного строя остаются неизменными.

– Ни в первую, ни во вторую главы Конституции, где говорится, что народ – единственный источник власти, что права и свободы человека превыше всего и так далее, – никаких изменений не вносится. А вот в последующих главах подразумевается конкретизация основных принципов и норм. И этот процесс следует только приветствовать. Предложенные поправки вселяют больше уверенности в дальнейшее социальное благополучие населения, оправдывая его ожидания. Через основной закон никто не может переступить: ни президент, ни правительство. Например, когда в Конституции закрепляется статья о том, что каждому гражданину должна быть обеспечена качественная медицинская помощь независимо от места его проживания, ее исполнение в дальнейшем будет подробно прописываться в соответствующем законе о здравоохранении. Соответственно, аналогичным образом продолжение в законодательной базе получат конкретные поправки в сферах культуры, образования и так далее, которые не будут вступать в противоречие с Конституцией, – подчеркнул профессор Чеботарев.

Важно отметить, что реформы ни в коем случае не подрывают сложившийся порядок в политической системе страны, добавил он, лишь вносятся необходимые уточнения. Это касается и распределения полномочий высших органов государственной власти: президента, Госдумы, Совета Федерации.

– Часть полномочий главы государства будут переданы парламенту. Это свидетельство эволюционного процесса демократизации общества, – добавил участник Конституционного совещания 1993 года.

Новый статус волонтеров

К примеру, в рамках одной из поправок в Конституции будет закреплено понятие волонтерства. Органы власти возьмут на себя обязанность поддерживать и развивать добровольчество. Поправка в Конституцию, посвященная роли институтов гражданского общества, определит и статус 15 миллионов волонтеров, которая получила неофициальное название «армия добра». Как отмечает тюменский политолог Андрей Шуклин, значимость деятельности волонтеров трудно переоценить, особенно сейчас, во время пандемии.

Государство берет на себя обязанность поддерживать волонтерское движение. Фото: страница "Волонтерство Тюмень" в ВК

– Это люди, которые оказывают безвозмездную помощь, участвуют в благотворительных проектах, что называется, по зову сердца и велению души. Таких людей, безусловно, нужно поддерживать. И сегодня со стороны государства пришло понимание важности такого общественного института. Это проявилось особенно явственно на фоне распространения коронавируса, когда добровольцы активно участвуют в доставке продуктов, лекарств различным группам населения, выполняют другие задачи. Между тем такой подход существовал еще в советские времена, когда было популярно «тимуровское движение», и этому уделялось большое внимание. Общественно активную молодежь отмечали и поощряли. Сейчас эти традиции возрождаются в новой форме, – поделился Андрей Шуклин.

При этом в добровольческом движении участвуют не только молодые, появилось понятие «серебряный волонтер» – это люди преклонного возраста, которые также участвуют в благотворительных проектах. Поэтому закрепление статуса волонтера сегодня станет большим шагом к гуманизации нашего общества, добавил эксперт.