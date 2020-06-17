Домик на природе: не мечта, а реальность

Максим Якунин, специалист отдела загородной недвижимости тюменского АН «СОВА» рассказал, почему все больше людей выбирает жилье за городом и как то, что казалось недоступным еще вчера, становится частью жизни уже сегодня.

Все чаще клиенты обращаются к нам с желанием купить дом за пределами города, ближе к природе. Причем это такие же обычные люди, как мы с вами, со средним доходом. И эта тенденция не может не радовать, ведь лет так десять назад загородные дома покупали только очень обеспеченные люди – сами цены и процент ипотеки были просто фантастическими (приблизительно 20% годовых). Сейчас стать счастливыми обладателями своего дома может практически каждая семья.

– А в какой момент все начало меняться в доступную сторону?

– Бум на покупку загородных домов начался в середине нулевых. Тогда было модно покупать дома с гигантской по нашим сегодняшним меркам площадью – 300 – 400 кв. м, в два или три этажа. Для сравнения, в последнее время выбор делается в пользу компактных домиков не больше 150 – 200 кв. м или даже меньше. Это удобнее для жизни, бюджетнее в коммунальных вопросах и, конечно, доступнее при покупке.

Показательно обстановка изменилась после кризиса 2008 года: стремление к роскошным коттеджам пошло на спад, многие владельцы больших домов спешили их продать. Затем спрос пошел в гору, но уже с другими потребностями. Поменьше, уютнее, с небольшим участком.

– Такие дома чаще всего покупают для постоянного проживания или только для отдыха, к примеру, летом?

– По-разному. Многие покупают для того, чтобы можно было приехать в любое время, пожарить шашлык, попариться в бане. Меня прям так и просят: «Максим, нам нужно место для хорошего отдыха с семьей, друзьями. Расслабиться, посидеть». Особенно это актуально, когда уже становится тепло, солнце, хочется на природу, подышать свежим воздухом. Люди приезжают в общественные зоны отдыха, а там яблоку негде упасть, образно говоря. Конечно, хочется, чтобы было свое место, куда всегда можно без проблем приехать.

Обычно начинается все так. А потом уже возникают мысли, что раз вдали от городского шума так комфортно, может быть, переехать?

– И переезжают?

– Да. Кто-то благоустраивает уже имеющийся дом, кто-то строит заново. Но есть те, кто сразу хочет купить, чтобы жить. Люди устают от городской жизни. Пробки, экология, безопасность, шум – это самые решающие факторы, особенно когда уже есть дети, и хочется, чтобы они росли здоровыми. Со своим домом это, безусловно, легче.

Важное:

Десять лет назад загородные дома покупали только очень обеспеченные люди – сами цены и процент ипотеки были просто фантастическими (приблизительно 20% годовых). Сейчас стать счастливыми обладателями своего дома может практически каждая семья.

– Расскажите подробнее.

– Ну, во-первых, как я уже говорил, это отсутствие пробок. Ты выбираешься из города, и за ним можно гораздо быстрее добраться до своего дома. Да, по городу придется постоять, но все равно меньше, чем обычно. Во-вторых, это экология. Многие клиенты делятся мечтами посадить небольшой огород – свои овощи, зелень, ягоды, фрукты. И садят! Некоторые сразу присматривают участки уже с насаждениями, чтобы было что собирать осенью. И это правильно, я считаю. Свое – оно здоровее, полезнее и вкуснее. Плюс воздух. Замечаете, как кружится голова после прогулок в лесу? Настолько чистый воздух на природе. А теперь представьте, что вы и ваши дети дышите таким воздухом каждый день. По-моему, это отлично.

– Ладно, насчет шума все и так понятно, что соседи находятся за забором и не мешают уединению, а безопасность? Разве спокойнее жить в отдалении?

– К удивлению, да. Конечно, если вы поселитесь на самом краю возле леса, то вас могут побеспокоить дикие звери, но это большая редкость. В остальном вопрос решается с помощью крепких дверей, высоких прочных заборов, сигнализаций и камер. К тому же ответственные родители знают, что детям в одиночестве гулять небезопасно ни в городе, ни за ним.

Фото - АН "СОВА".

Справка:

Максим Якунин – один из ведущих экспертов отдела загородной недвижимости АН «СОВА». Работает в компании уже шестой год, на его счету множество успешных сделок и довольных новоселов. Максим умеет найти подход к любому клиенту, прислушивается ко всем просьбам и мастерски находит желаемое даже по самому сложному запросу. По итогам 2019 года вошел в «Топ-15 лучших риелторов» АН «СОВА».

– Хорошо, с этим понятно. Вы упомянули о доступности загородного жилья для каждой семьи, в чем это сейчас заключается? Что способствует?

– Как я уже говорил, значительно снизился процент по ипотеке, да и в целом цены на загородные дома не сильно отличаются от квартир. Например, добротная двухкомнатная квартира в благоустроенном районе с хорошей инфраструктурой для семьи с ребенком или двумя стоит не меньше 3,5 или 4 миллионов рублей. Примерно такая же цена и у дома. Это первое. Второе – это различные выгодные условия, акции, скидки и дополнительные программы господдержки. Например, сейчас проводится очень летняя акция: при покупке загородной недвижимости – гриль-барбекю в подарок. Все подробности вы можете узнать из наших соцсетей или на сайте, а также позвонив по телефону: 67-67-67.

О компании

В далеком 2010 году компания «СОВА» стала первым агентством, которое занималось только загородной недвижимостью, а сейчас их можно назвать настоящими лидерами не только этой области, но и рынка недвижимости Тюменской области. За десять лет успешной работы агентство несколько раз получало самые престижные награды федерального и местного значения, в числе которых «Топ-100 лучших предприятий и организаций России» (2014 и 2016), «Ведущее агентство недвижимости Тюменской области» (2015) и из последнего – региональная награда «Лидер доверия потребителей». И это далеко не все достоинства «СОВЫ». Главное – безупречная репутация, профессиональная работа и индивидуальный подход к каждому. «К клиентам нужно относиться так, как хочется, чтобы относились к вам» – вот важнейший девиз агентства.

Логотип АН "СОВА".

Агентство недвижимости «СОВА»

Тел. + 7 (3452) 67-67-67

Сайт: sova72.ru/tyumen

Центральный офис в Тюмени: ул. Грибоедова, 2