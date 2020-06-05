За 30: в Тюмень придет жара

В Тюмень идет жаркая погода. На следующей неделе температура воздуха достигнет отметки в 31 градус выше нуля.

Существенное потепление ждет горожан уже с завтрашнего дня, 6 июня. В этот день температура воздуха составит плюс 23 градуса. Утро будет ясным, таким оно останется и до конца дня. В воскресенье температура подрастет еще на три градуса. Станет теплее и ночью – до плюс 14.

С каждым днем в областном центре будет становиться жарче. Своего апогея тепло достигнет в следующий четверг, 11 июня. В этот день, по прогнозам тюменских метеорологов, солнце будет нещадно палить, температура воздуха достигнет 31 градуса со знаком плюс.

Однако в пятницу дела у погоды пойдут несколько хуже. Так, 12 июня горожанам обещают малооблачную погоду, небольшой дождь с грозой. В этот день будет бушевать ветер западного направления, порывы которого достигнут 17 метров в секунду.

После жара сразу пойдет на спад. На следующие выходные температура воздуха опустится до 18 градусов, также ожидается дождь. В воскресенье осадков не будет, но станет еще на два градуса прохладней.