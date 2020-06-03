2020-06-03T12:48:11+03:00
Общество

«Ты чё, самый умный?»: в Тюмени сотрудница полиции отматерила посетителя за отсутствие маски, но сама надевать её отказалась

В ответ мужчина выложил видео со скандалом [видео]
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Комментарии: comments8
Сотрудница полиции Тюмени оскорбила посетителя. Она требовала его надеть маску, но сама была без нее. Скриншот видеоСотрудница полиции Тюмени оскорбила посетителя. Она требовала его надеть маску, но сама была без нее. Скриншот видео
Изменить размер текста:

В седьмом отделении полиции Тюмени разгорелась ругань сотрудницы полиции и посетителя участка из-за медицинской маски. Мужчина пришел без неё в полицию без маски, но сотрудница отказалась с ним общаться: мол, надевай маску - тогда и поговорим. В ответ тюменец снял видео о том, как его неласково встретили полицейские.

На видео мужчина пытается добиться, чтобы его все-таки пустили в нужный ему кабинет. Однако сотрудница полиции непреклонна – без маски вход воспрещен. Посетитель стал настаивать на своем, объясняя, что у него нет денег на маску, не унимался, просил сотрудницу выдать ему маску. Представительница правоохранительных органов парировала, что за день отделение посещает больше полсотни человек – неужели всех нужно снабжать масками? Но ведь блюстительница порядка здесь и сейчас перед ним стоит и встречает посетителей тоже без маски, заметил мужчина.

– Так вы тоже без маски.

– И что дальше?

– Вы закон тоже нарушаете.

– Какой я закон нарушила? Вы ко мне пришли, а не я к вам. Надеваете маски и приходите. Еще вопросы есть? Сейчас составлю на вас протокол за нарушение масочного режима!

– Вы себе составите тоже?

– Ты чё, самый умный что ли? Я понять не могу.

Сотрудница полиции далее ответила матом. На этом моменте видео обрывается. Мужчина отправил видео журналистам, а затем опубликовал у себя в соцсетях.

Жители Тюмени обвалили на героев видео лавину хейта в соцсетях. Скриншот из группы "Типичная Тюмень" ВКонтакте"

Жители Тюмени обвалили на героев видео лавину хейта в соцсетях. Скриншот из группы "Типичная Тюмень" ВКонтакте"

Известно, что скандальное происшествие случилось 1 июня. Как сообщила пресс-служба Управления МВД России по Тюменской области, в этот день мужчина пришел на заранее назначенную встречу. Оказалось, что он был ранее судим, состоит на учете, с ним постоянно проводится профилактическая работа. Возможно, таким поступком мужчина хотел отыграться за то, что за ним правоохранительные органы осуществляют контроль.

– Это не человек, который пострадал от преступления, или у которого нет денег. Посмотрите даже на его одежду, которую видно на видео. А 20 рублей на маску он найти не может. В конце концов, просто шарфом перевязал бы… Это ни в коем случае не оправдывает действия сотрудника полиции. Для этого назначена служебная проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям сотрудника и ситуации в целом, – подчеркнул заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Пока же тюменцы обсуждают в соцсетях происшествие в полиции. Точнее: на главных героев ссоры обвалилась волна хейта.

В Тюмени полицейский обругала мужчину за отсутствие маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы выиграли суд, но опять всем должны»: семья, забравшая сирот из детдома, никак не разберется с их «горе-наследством»
Скоро исполнится год с момента удочерения, а проблемам конца и края не видно: на родителях висят чужие долги за капремонт, да еще и судебные приставы хотят с ними судиться
Новости 24
В обновленной Конституции определят список требований к кандидатам в президенты
В тюменском ГИБДД – важные кадровые изменения
Новая Конституция усилит роль Государственной думы в принятии значимых решений
При строительстве детского сада в Тюмени спилят 55 деревьев. Ранее планировали 160
Геннадий Чеботарев: «Принцип разделения властей будет реализовываться более предметно»
В Ишиме из-за гранаты оцепили место дорожных работ
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 июня 2020 года снова выросло
Тюменец устроил пожар в двухэтажке после драки со своим другом
«От боли потеряла сознание»: в тюменской деревне девочку придавило телегой
В Тюменской области два парня спасли женщину из горящего дома
Назван подрядчик для разработки проекта очередной развязки в Тюмени
В Ишиме кролик откусил ребенку фалангу пальца
Благотворители собрали 56 тысяч рублей на помощь детям
День защиты детей в Тюмени отметили онлайн
Боровскую птицефабрику оштрафуют за свалку куриного помета
Тюменец украл банковскую карту уснувшего друга и снял с нее все деньги
В Ялуторовске нашли виновника падения рабочего с крыши
На улицах Мельникайте и Щербакова в Тюмени отключат светофоры
Самый романтичный преступник: тюменец похитил у спавшего друга телефон, чтобы подарить его любимой
Погода на 3 июня в Тюмени: дождь с перерывами
В Тюмени перенесли начало «Трудового лета – 2020»
Тюменцы примут участие в молодежном патриотическом форуме на Сахалине
Тобольск будут благоустраивать по-новому
Тюменская набережная завела аккаунт в «Инстаграм»
В Тюмени осудят водителя, из-за которого в ДТП погибли три ребенка
Тобольские чиновники убрали из очереди на бесплатный участок земли многодетную семью
В Тюменской области – первые заболевшие клещевым энцефалитом
В Тюмень придут заморозки до минус пяти
В Тюмени детский сад выплатит сотни тысяч рублей за травму девочки