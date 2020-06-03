«Ты чё, самый умный?»: в Тюмени сотрудница полиции отматерила посетителя за отсутствие маски, но сама надевать её отказалась

В седьмом отделении полиции Тюмени разгорелась ругань сотрудницы полиции и посетителя участка из-за медицинской маски. Мужчина пришел без неё в полицию без маски, но сотрудница отказалась с ним общаться: мол, надевай маску - тогда и поговорим. В ответ тюменец снял видео о том, как его неласково встретили полицейские.

На видео мужчина пытается добиться, чтобы его все-таки пустили в нужный ему кабинет. Однако сотрудница полиции непреклонна – без маски вход воспрещен. Посетитель стал настаивать на своем, объясняя, что у него нет денег на маску, не унимался, просил сотрудницу выдать ему маску. Представительница правоохранительных органов парировала, что за день отделение посещает больше полсотни человек – неужели всех нужно снабжать масками? Но ведь блюстительница порядка здесь и сейчас перед ним стоит и встречает посетителей тоже без маски, заметил мужчина.

– Так вы тоже без маски.

– И что дальше?

– Вы закон тоже нарушаете.

– Какой я закон нарушила? Вы ко мне пришли, а не я к вам. Надеваете маски и приходите. Еще вопросы есть? Сейчас составлю на вас протокол за нарушение масочного режима!

– Вы себе составите тоже?

– Ты чё, самый умный что ли? Я понять не могу.

Сотрудница полиции далее ответила матом. На этом моменте видео обрывается. Мужчина отправил видео журналистам, а затем опубликовал у себя в соцсетях.

Жители Тюмени обвалили на героев видео лавину хейта в соцсетях. Скриншот из группы "Типичная Тюмень" ВКонтакте"

Известно, что скандальное происшествие случилось 1 июня. Как сообщила пресс-служба Управления МВД России по Тюменской области, в этот день мужчина пришел на заранее назначенную встречу. Оказалось, что он был ранее судим, состоит на учете, с ним постоянно проводится профилактическая работа. Возможно, таким поступком мужчина хотел отыграться за то, что за ним правоохранительные органы осуществляют контроль.

– Это не человек, который пострадал от преступления, или у которого нет денег. Посмотрите даже на его одежду, которую видно на видео. А 20 рублей на маску он найти не может. В конце концов, просто шарфом перевязал бы… Это ни в коем случае не оправдывает действия сотрудника полиции. Для этого назначена служебная проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям сотрудника и ситуации в целом, – подчеркнул заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Пока же тюменцы обсуждают в соцсетях происшествие в полиции. Точнее: на главных героев ссоры обвалилась волна хейта.