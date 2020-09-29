В Тюмени из школы №48 эвакуировали учеников и учителей

Дежурство спецслужб

Сегодня, 29 сентября, перед началом занятий второй смены неожиданно эвакуировали второй корпус тюменской школы №48. По словам родителей, истинная причина эвакуации не известна, варианты меняются постоянно.

Эвакуация детей

- По школьному громкоговорителю сигнал об эвакуации прозвучал за две минуты до урока. Как только я об этом узнала, сразу же поехала за сыном обратно. Причину эвакуации нам не назвали. Сначала говорили, что пожар, но классный руководитель заверила нас, что школа не горит. Всех детей эвакуировали на стадион, около школы дежурит полиция, бригада скорой помощи, пожарные и МЧС. Пришлось забирать ребенка без сменной обуви и портфеля. – поделилась информацией Алсу, родительница ученика второго класса.

Дежурство на месте ЧП

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что вызов поступил от правоохранительных органов13.08. Бригада прибыла на место происшествия в 13.23. Бригада дежурила в течение часа, обращений за медицинской помощью не было.

Спецслужбы на месте эвакуации

В полиции ситуацию комментировать отказались. В пресс-службе МЧС по Тюменской области сказали, что по этому поводу за комментарием необходимо обратиться в ФСБ. На данный момент от ФСБ комментариев получить не удалось.