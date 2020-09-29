Власти Тюменской области – о ситуации с коронавирусом: больше десяти человек не собираться Фото: pixabay.com

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Тюменской области власти ужесточили меры по соблюдению санитарных требований. С каждым днём количество ковидных больных растёт, а вместе с тем растёт и расхлябанность тюменцев: многие прекратили соблюдать социальную дистанцию и не носят маски. В связи с этим чиновники попросили тюменцев, особенно тех, кто старше 65 лет, и людей с хроническими заболеваниями как можно реже покидать дома.

Оставайтесь дома!

– Мы не можем предусмотреть, где вы можете заболеть коронавирусом. Подхватить вирус можно в поликлинике, в больнице, в любой точке, где находитесь, – рассказала во время прямого эфира с пользователями социальных сетей заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. – Поэтому стоит минимизировать посещение тех мест, где находятся больше десяти человек.

По словам Кузнечевских, почти во всех случаях пенсионеры заражаются после контакта с близкими родственниками. Учитывая, что из-за возраста у людей появляется много различных заболеваний, с ними бороться куда сложнее на фоне коронавируса.

– Старайтесь не посещать родственников старшего возраста. Продукты питания оставляйте у двери, разговаривайте с ними по телефону. А мы поможем вам за ними ухаживать, в том числе и через волонтёров, – отметила замгубернатора.

А что с прививками?

От подписчиков сообщества «Тюменская область» пришло много вопросов, которые касаются вакцинации от коронавируса. Она проходит в два этапа: сначала медики дают допуск на прививку, потом, через три недели, её ставят. Однако сейчас купить препарат в аптеках нельзя, и этому есть объяснение.

– Для того чтобы правильно хранить вакцину, нужен особый температурный режим и срок годности. Прийти в аптеку, купить вакцину и самостоятельно поставить прививку пока нельзя, а массовая вакцинация в лучшем случа, планируется в конце года, – пояснила Ольга Кузнечевских. – Сегодня есть один вид коронавирусной вакцины под названием «Спутник», но на подходе ещё несколько видов вакцины. Пока её нет в полном объёме, мы продолжаем прививочную кампанию, которая облегчает течение заболевания коронавирусом и снижает уровень заболеваемости гриппом и пневмококком.

По словам замгубернатора, Минздрав РФ сегодня не даёт окончательных заключений, что лекарство – панацея от коронавируса. Да, в нём содержится вещество фавипиравир, которым лечат в стационарах, однако Минздрав продолжает изучение препарата и его последствий на ковидных больных.

Ольга Кузнечевских в очередной раз напомнила о соблюдении масочного режима – в транспорте, магазинах и на предприятиях – и о социальной дистанции. Особенно это важно сейчас, когда наступил сезон острых респираторных заболеваний. При появлении симптомов гриппа, ОРВИ и коронавируса вызывайте врача по месту жительства. Если у вас подтвердится ковид, к вам приедут медики и возьмут анализ.

КСТАТИ

Повторных случаев заражения коронавирусом в Тюменской области на 29 сентября 2020 не зарегистрировано.

Пока возвращение к режиму ограничений, как это было весной, в Тюменской области не планируется. Однако всё зависит только от нас.