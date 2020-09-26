В Тюмени ужесточают меры по соблюдению санитарных требований

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Глава Тюмени Александр Моор выступил сегодня, 26 сентября, с прямым обращением для граждан. В нём он озвучил ситуацию с коронавирусом, сложившуюся в области, а также рассказал о дальнейших мерах.

-На протяжении последних двух месяцев мы наблюдали с вами спад заболеваемости, сегодня мы видим некоторый рост. За последние две недели число заболевших COVID-19 в области увеличилось с 55 до 77 случаев вчера. Показатель заболеваемости в регионе 602 случая на сто тысяч населения, - заявил губернатор.

Это в 1,3 меньше, чем в среднем по России, но темп прироста заболеваемости за последние сутки 0,77, а это уже выше среднего по стране.

Вчера прошло заседание оперативного штаба, на котором обсудили дальнейшие действия.

Больше всего людей волнует вопрос о том, будут ли вводиться жёсткие ограничения.

-Мы сделаем всё возможное, чтобы этого не случилось. Экономическая ситуация непростая, необходимо сохранить работающие предприятия и рабочие места, - заявил глава области.

Также, по его словам, на данный момент общая степень готовности региона к эпидемии несоизмеримо выше, чем полгода назад.

-В борьбе с инфекцией мы переходим от стратегии полной изоляции к стратегии реагирования на очаги заболевания. Мы продлеваем действие режима повышенной готовности, мы ужесточаем контрольные мероприятия по соблюдению санитарных требований в общественном транспорте, на предприятиях, организациях и других местах, - рассказал губернатор.

Также Александр Моор отметил, что жители города сильно расслабились. Всё чаще в торговых центрах и автобусах можно встретить людей без масок. Чтобы исправить ситуацию, с понедельника на улицы выходят в усиленном составе контрольные группы из числа сотрудников правоохранительных, областных и муниципальных органов власти, Роспотребнадзора, СМИ.

Кроме того, органы здравоохранения обязаны сохранить объёмы плановой медицинской помощи, несмотря на изменения в эпидемиологической обстановки. В случае необходимости для этого будут выделены дополнительные ресурсы.

В заключение губернатор обратился к жителям старше 65 лет и с сопутствующими хроническими заболеваниями, призвав их беречь своё здоровье, соблюдая все необходимые меры предосторожности.