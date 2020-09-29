Как тюменцам выбрать самый выгодный вариант ипотеки и не прогореть?

Фото: ПСК «Дом девелопмент».

Варианты от застройщиков

Застройщики совместно с банками предлагаю сегодня три варианта кредитования:

- Субсидированная ипотека, ставка по которой составляет 5,85%. Сейчас это самый распространенный вариант и, по мнению покупателей, самый выгодный.

- Ставка по ипотеке 0,01% до конкретного времени, например, до Нового года, а после – стандартный процент (6,5%). Покупатели считают, что такое предложение – выгодно, так как низкая ставка поможет снизить переплату. Но стоит помнить, что льготный период закончится, а ежемесячный платеж – значительно вырастет.

- Ставка по ипотеке 4,1%*. Сейчас застройщики предлагают ставку ниже субсидированной на весь срок кредитования. Условия можно найти во всех крупных городах, в том числе и в Тюмени.

К примеру, в нашем городе такое предложение есть у ПСК «Дом девелопмент». Нюанс в том, что купить квартиру можно только у застройщика, и на вторичный рынок программа не распространяется.

О суммах, ставках и переплате

Чтобы все показать наглядно, возьмем квартиру со стандартными условиями и применим к ним условия разных ипотечных программ, которые мы описали выше. Например, 30-летний Александр несколько лет работает и снимает жилье, живет с девушкой.

Мужчина присмотрел квартиру в новостройке, которая идеально подходит для молодой семьи. Стоимость квартиры – 4 миллиона 710 тысяч рублей. В ней несколько комнат, хороший вид из окна, а главное, она находится в современном квартале.

Для первоначального взноса у Александра есть накопленные 950 000 рублей, оставшуюся сумма он готов взять в ипотеку. Смотрим, какая ставка выгоднее для него.

Если молодой человек возьмет первый вариант (ставка от 5,85%), то ежемесячный платеж составит 22 228,97 рублей. То есть за 30 лет ему начислят более 4,2 миллионов процентных рублей – это 53% от общей суммы долга. Получается, что квартира Александру обойдется чуть больше, чем 8 миллионов рублей.

Рассмотрим второй случай. При ставке 0,01% до конца года переплата составит всего 157 рублей. Однако после, уже в следующем году, эта сумма увеличится до 306 150 рублей в год. И в общей сложности квартира обойдется в 9 082 450 рублей.

Если Александр возьмет ипотеку под 4,1%, то за 30 лет начисленные проценты составят 2 786 487,60 рублей. То есть стоимость квартиры с процентами составит 6 554 487,60 рублей. Каждый месяц он будет выплачивать банку чуть больше 18 тысяч рублей.

Вместо заключения

Как видно, меньше всего переплаты со ставкой в 4,1%. Она позволяет закрыть ипотеку досрочно, так как формирует меньший ежемесячный платеж. Однако, если вам нужно снизить платеж по ипотеке еще больше хотя бы на несколько месяцев (до Нового года), вам подойдет нулевая процентная ставка от застройщика. Только не нужно забывать, что в скоро вернется стандартный процент и платеж резко пойдет вверх.

*Дисклеймер по ставке 4,1%

Условия действительны при заключении кредитного договора с АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк). Универсальная лицензия Банка России №2312 от 19.12.2018 г. Ставка 4,1 % по ипотечному кредиту (далее – кредит) устанавливается на весь срок кредита, предоставленного на приобретение квартиры в г. Тюмени по договору долевого участия в строительстве (далее – ДДУ)/договору уступки прав требований по ДДУ или по договору купли - продажи у ООО «ПСК «Дом»ИНН 7202088233 или ООО «ТСЗ» ИИН 7202215668 (далее – Продавец), при одновременном соблюдении следующих условий:

1) наличие действующего договора между Банком и Продавцом О компенсации Продавцом Банку недополученных доходов (далее – Недополученные доходы) полученные Банком от Продавца в соответствии с условиями названного договора информации (в отношении заемщика, с которым предполагается заключение кредитного договора) о компенсации Недополученных доходов в размере 7% от суммы кредита;

2) личное страхование заемщика (при отсутствии процентная ставка увеличивается на 0,7% относительно ставки 4,1%);

3) доход заемщика подтвержден справкой ПФР по форме СЗИ-ИЛС. Сумма кредита – 500 тыс. руб. до 6 млн. руб. включительно. Первоначальный взнос от 15% от стоимости объекта недвижимости, срок кредита от 36 до 360 месяцев. Погашение: ежемесячными равными платежами.

Обеспечение: залог прав требований по ДДУ, залог квартиры с оформлением закладной (после гос. регистрации права собственности).

Заемщики: не более 4 чел., граждане РФ, в возрасте от 21 года до 65 лет (вкл., на момент полного погашения кредита). Расходы – оплата премии по договорам личного имущественного страхования; на проведение денежной оценки предмета залога, на осуществление необходимых регистрационных действий в органах регистрации прав; связанные с осуществлением расчетов с застройщиком; иные расходы заемщика, связанные с приобретением квартиры и оформлением ипотеки.

Программа распространяется на все объекты Продавца. Информация актуальна по состоянию на 28.08.2020.