Тюменский художник – о том, почему нарисовал портрет Сергея Бодрова и Николая Никитина

Молодой художник рисует красивые арт-портреты Фото: Из личного архива

Стрит-арт в Тюмени набирает обороты, и прекрасные творения появляются на улицах всё чаще. Поэтому в мечтах современных художников есть идея создать целый арт-квартал на улице Северной. Получится или нет – другой вопрос, но, как рассказал создатель нескольких арт-объектов в нашем городе Влад Тахтау, такие планы могут стать реальностью.

– Моя основная деятельность – это живопись, поэтому в городе пока не так много моих работ, – рассказывает Влад. – Граффити – это разновидность творчества во время лета. В этом году я сделал несколько существенных работ – портрет Никитина на улице Северной и работы на тюменской набережной.

Арт-портрет Николая Никитина Фото: Из личного архива

В 2019 году Влад нарисовал несколько работ для известного в нашем городе проекта «Морфология улиц». Одна из них состоит из двух вертикалей: на первой изображен ангел, а на второй – девушка с очками для виртуальной реальности, а между ними воздушный шарик.

стрит-арт - это тема, связывающая прошлое и будущее. Фото: Из личного архива

Парень работает в одиночку, команды у него нет, как нет и принципа, по которому он выбирает, что рисовать.

– Сергея Бодрова я нарисовал, потому что приятель попросил, – признаётся художник. – Рисовал я его от души, просто потому, что попросили, не для заработка. Люди сами стали интересоваться этой работой. На самом деле, этот рисунок для одного человека, – подчеркивает наш собеседник. – Работы для фестиваля «Морфология улиц» – более целенаправленная деятельность. Мне нужно было донести мысль о связи прошлого с будущим. Я выбрал образ ангела и девочки и постарался их связать. Они идеально вошли в эту вертикальную композицию, – делится с нами своим видением Влад.

"На самом деле, этот рисунок для одного человека" Фото: Из личного архива

Молодой художник рассказывает, что портрет Николая Никитина он рисовал совместно с «Арт-Тавридой». Он местный, но, к сожалению, малоизвестный. Создателю граффити хотелось изобразить Никитина в более современном и молодёжном формате.

– У меня нет цели рисовать только известных людей. Такие рисунки я буду рисовать лишь по запросу общества. Для меня стрит-арт – это тема, связывающая прошлое и будущее. Возможно, не все правильно интерпретируют мои слова, но я хочу делать подобного рода работы, – поделился своими мыслями автор граффити.

Работа посвящена памяти Великой Отечественной войне Фото: Из личного архива

При этом Влад считает свои работы неудачными, и лишь последняя, по его мнению, «более-менее».

– Чем больше работаешь, тем лучше получается. На последней работе я изобразил три портрета: портрет девочки, портрет Марите Мельникайте и портрет бабушки. Эта работа посвящена памяти Великой Отечественной войны, – отметил он.