Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 9 сентября 2020 года: начало хоккейного сезона переносится

Для тюменских хоккеистов начало сезона откладывается. Фото - "ХК «Рубин» (Тюмень)" в ВК.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 8 158 человек.

Всего зараженных: 8 158.

Режим повышенной готовности: до 14 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 24 человека выздоровели (за весь период выздоровели 7152), три ребенка заболели (за минувшие сутки), 10 пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 646 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 567 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 31 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Старт хоккейного клуба «Рубин» из Тюмени в одиннадцатом чемпионате Высшей хоккейной лиги перенесен на более поздний срок. Сегодня, 9 сентября, как того требовал календарь, соревнований не будет из-за коронавируса. Команда перешла в режим двухнедельного карантина. Согласно соответствующему положению регламента, ВХЛ приняла решение о переносе нескольких выездных матчей «Рубина» на более поздние сроки. Это поединки с «Химиком», ХК «Рязань» и двумя питерскими клубами – «Динамо» и «СКА-Нева». Они должны были состояться 9, 11, 13 и 15 сентября. Новые даты проведения матчей станут известны позже.

За последние сутки в России выявлено 5 099 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 23,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 122 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6 772 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 035 789 случаев ковида в 85 регионах.