Матчи тюменских хоккеистов перенесли из-за коронавируса

Тюменские хоккеисты заболели коронавирусом. Фото - hcrubin.ru.

Старт хоккейного клуба «Рубин» из Тюмени в одиннадцатом чемпионате Высшей хоккейной лиги перенесен на более поздний срок. 9 сентября, как того требовал календарь, соревнований не будет и-за коронавируса.

– Команда перешла в режим двухнедельного карантина. Согласно соответствующему положению регламента, ВХЛ приняла решение о переносе нескольких выездных матчей «Рубина» на более поздние сроки. Это поединки с «Химиком», ХК «Рязань» и двумя питерскими клубами – «Динамо» и «СКА-Нева». Они должны были состояться 9, 11, 13 и 15 сентября. Новые даты проведения матчей станут известны позже, – сообщили в пресс-службе команды.

Также стало известно, что в сентябре «Рубин» должен провести ещё одну выездную серию. Так, на 23 число запланирован матч тюменцев в Ижевске с «Ижсталью».