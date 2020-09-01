«Голодные, ждём полёты часами»: «ЮТэйр» объяснила задержку рейсов в Заболотье Фото: Иван Горбунов

Жалоба от жителей Тобольского района – деревень Ачиры, Ишменево и Изиметь – на регулярную задержку рейсов от компании «ЮТэйр» поступила в транспортную прокуратуру. В связи с этим Тюменский транспортный прокурор Анатолий Орлов планирует провести личный прием граждан прямо на месте.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр», на прошлой неделе на юге Тюменской области ежедневно наблюдались дожди и туманы. Поэтому пассажирские рейсы задерживались из-за плохих метеоусловий.

Вертолёт летом - единственная возможность для жителей Заболотья добраться до большой земли Фото: Иван Горбунов

На официальном сайте авиаперевозчика опубликована информация о том, что пассажирские перевозки осуществляются самолетами Ан-2. На этих воздушных суднах люди летают из труднодоступных районов Тюменской области в Тобольск, текущее расписание будет действовать до 20 ноября.

По словам коммерческого директора ЗАО «ЮТэйр» Олега Семёнова, сейчас Ан-2 – это единственное транспортное средство для жителей Заболотья. Поэтому в этом сезоне оставили расписание местных авиалиний без изменений, даже несмотря на действующие ограничения из-за пандемии. Весь задействованный транспорт адаптирован с учетом противовирусных требований.

- Рейсы для нефтегазовых предприятий не выполняются на самолетах Ан-2, – подчеркнула «КП – Тюмень» пресс-секретарь авиакомпании Наталья Мелихова.

Региональные предприятия топливно-энергетического комплекса, которые работают по договорам с авиакомпаний «ЮТэйр», пользуются другим видом воздушного транспорта – вертолетами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По поручению руководства Уральской транспортной прокуратуры Тюменский транспортный прокурор Анатолий Орлов проведёт личный приём жителей деревни Ачиры Тобольского района Тюменской области. Встреча состоится 2 сентября 2020 с 15 до 16 часов по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Ачиры, ул. Левобережная, 52. Желающим обратиться на прием необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Чем закончится визит в Заболотье транспортного прокурора? Журналисты «Комсомольской правды – Тюмень» продолжают следить за ситуацией.