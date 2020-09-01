«Это огромная потеря для всех нас»: чиновники назвали смерть Владислава Крапивина огромной утратой

Тюменцы вспоминают Владислава Крапивина. Фото со странички Александра Моора в "Инстаграм".

Печальная новость пришла в первый день осени: скончался русский писатель Владислав Крапивин. Наверное, нет ни одного тюменца, который бы не знал его знаменитых произведений, таких как «Мальчик со шпагой», «Оруженосец Кашка», «Бегство рогатых викингов» (по этому произведению не так давно сняли душевный фильм) и др.

– Нам будет очень не хватать этого замечательного человека и автора детских произведений, по которым и сегодня учатся дети, – говорит депутат Альбина Селезнёва. – Хоть в последнее время Владислав Петрович и не жил в Тюмени, для нас он всё равно оставался тюменским.

Ходатайство о присвоении Крапивину звания почетного жителя Тюмени поступило от областной организации «Общество русской культуры», Тюменского отделения Союза театральных деятелей России и свердловской детской организации «Каравелла». Кстати, в 2014 году, наряду с Крапивиным, это звание предлагали присвоить и другой местной знаменитости – реставратору Вадиму Шитову.

– Их работы навсегда останутся в памяти тюменцев, – отметила чиновница.

Решением Тюменской городской думы от 29 мая 2014 года № 133 за выдающиеся заслуги перед городом в сфере культуры, искусства, общественной деятельности Владиславу Петровичу Крапивину присвоено звание «Почетный гражданин города Тюмени».

О кончине Владислава Крапивина высказался и губернатор региона Александр Моор.

– На его книгах выросли миллионы советских и российских детей. Справедливость и честь – вот за что боролись персонажи его книг. Владислав Крапивин подарил нам героев в джинсах и футболках, с настоящими и деревянными шпагами. Героев, родных и понятных каждому. Героев нашего времени. Я соболезную родным и близким писателя, читателям всего мира. Это огромная потеря для всех нас. Пусть каждый из нас сегодня откроет любимую книгу Крапивина, самую зачитанную, и проживет с героями вечер. Вечер, в котором уже нет великого русского писателя. Здесь остались только его книги, – отметил глава региона.

По данным отряда «Каравелла», прощание с Владиславом Крапивиным пройдёт 3 сентября в Храме на Крови в Екатеринбурге. Похоронят тюменца на Широкореченском кладбище.

Напомним, известный детский писатель Владислав Крапивин, лауреат премии Ленинского комсомола и премии Президента Российской Федерации, скончался в Екатеринбурге на 82-м году жизни. Он умер утром 1 сентября. Крапивин долго болел – проблемы со здоровьем у него начались еще в середине лета. 15 июля семья отправила его на обследование в городскую больницу № 24. Владислав Петрович был в сознании, но у него появились первые симптомы гриппа – кашель. Медики подумали на коронавирус, однако он не подтвердился.

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