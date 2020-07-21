2020-07-21T16:54:31+03:00
Общество

«На грани острых ощущений»: супружеская пара устроила ню-фотосессию и прославилась на весь мир, благодаря мемам о сексе

Эротичные фото с тюменцами разлетелись по всей планете [фото]
Ирина Ромашкина
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Тюменцы Владимир и Дарья Бортниковы стали героями мемов об интимных отношениях. Фото: из соцсетейТюменцы Владимир и Дарья Бортниковы стали героями мемов об интимных отношениях. Фото: из соцсетей
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Тюменцы Владимир и Дарья Бортниковы стали героями мемов об интимных отношениях. Смешные картинки им периодически присылают друзья, узнавшие супружескую пару. Как вышло, что ребята стали «звездами» интернета, выяснила «Комсомольская правда» – Тюмень».

Один из самых безобидных мемов на эротическую тематику. Фото из соцсетей

Один из самых безобидных мемов на эротическую тематику. Фото из соцсетей

На белых простынях влюбленные в нижнем белье нежно улыбаются друг другу, обнимаются, целуются – это фото сегодня разлетелось по интернету. Его используют для рекламы и иллюстрации статей как в России, так и за рубежом.

Некоторые мемы составляют из нескольких фотографий. Фото из соцсетей

Некоторые мемы составляют из нескольких фотографий. Фото из соцсетей

Фото с тюменцами используют для создания интернет-открыток. Фото: из соцсетей

Фото с тюменцами используют для создания интернет-открыток. Фото: из соцсетей

Одна из самых добрых цитат, которой подписывают снимок с тюменцами. Фото: из соцсетей

Одна из самых добрых цитат, которой подписывают снимок с тюменцами. Фото: из соцсетей

Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» Дарья Бортникова, эту фотосессию они с мужем сделали еще в 2014 году – они оба были моделями в то время.

– Это обычные стоковые фото, их может купить любой желающий. Фотограф платит моделям за съемки и получает права на фотографии, впоследствии он их продает в фотостоках, – пояснила девушка.

Снимки тюменцев продаются в фотобанках. Скриншот с сайта depositphotos.com

Снимки тюменцев продаются в фотобанках. Скриншот с сайта depositphotos.com

Влюбленные тюменцы вдохновляют - их снимки приобретают многие, чтобы использовать для рекламы, иллюстраций к статьям и книгам. Скриншот с сайта depositphotos.com

Влюбленные тюменцы вдохновляют - их снимки приобретают многие, чтобы использовать для рекламы, иллюстраций к статьям и книгам. Скриншот с сайта depositphotos.com

Изображение используют для иллюстрации виджетов. Фото: из соцсетей

Изображение используют для иллюстрации виджетов. Фото: из соцсетей

С Борниковыми работал фотограф Дмитрий Котин. Его фотоснимки размещены на популярных фотобанках shutterstock и depositphotos, и если ввести в поиск словосочетание «влюбленная пара», то среди множества снимков можно найти и наших влюбленных. Кстати, связавшись с фотографом, мы выяснили, что Дмитрий не видел ни одного мема.

– Надеюсь ребята с юмором относятся? – отреагировал Котин.

Подобные мемы Бортниковы получают от своих друзей. Фото из соцсетей

Подобные мемы Бортниковы получают от своих друзей. Фото из соцсетей

Тюменцы стали героями интернет-шуток о семейной жизни. Фото из соцсетей

Тюменцы стали героями интернет-шуток о семейной жизни. Фото из соцсетей

С чувством юмора у ребят, действительно, все в порядке. Любимых приколов у них не появилось, но, вероятно, еще не время подводить итоги – Дарье до сих пор скидывают свежие мемы.

– Когда появились в Сети, не знаю. Если честно, я за ними не слежу. Первый мне отправили около двух лет назад. Когда впервые узнали, зашли в Яндекс.Поиск по картинке и посмотрели. Иногда друзья скидывают, смеемся с мужем. В общем, интернет такая вещь, никогда не знаешь, куда улетят твои снимки. Я это понимала, когда подписывала передачу фотографу прав на фото, – прокомментировала Дарья.

Сколько тогда, в 2014 году, моделям заплатили за фотосессию, ребята уже не помнят.

– Для нас интереснее был сам опыт и снимки на память. Конечно, если бы это был не мой муж, я бы напрягалась, наверное, – предположила модель.

Дарья: "Если бы это был не мой муж, я бы напрягалась, наверное". Фото из соцсетей

Дарья: "Если бы это был не мой муж, я бы напрягалась, наверное". Фото из соцсетей

С помощью такого мема можно изучить химические свойства веществ. Фото из соцсетей

С помощью такого мема можно изучить химические свойства веществ. Фото из соцсетей

Кстати, в том же 2014-м Дарья завоевала титул второй вице-мисс ТюмГУ. До 2018 года девушка продолжала работать с фотографами, а после из модельного бизнеса ушла в декрет.

"Интернет такая вещь, никогда не знаешь, куда улетят твои снимки". Фото из соцсетей

"Интернет такая вещь, никогда не знаешь, куда улетят твои снимки". Фото из соцсетей

В одном из мемов героиней стала также Елена Малышева. Фото из соцсетей

В одном из мемов героиней стала также Елена Малышева. Фото из соцсетей

Любопытно, что снимки тюменской влюбленной пары очень понравились и издателям эротических романов – их используют в качестве иллюстрации на обложках книг.

Такие книги Дарья видела в продаже на "Амазоне". Фото: из соцсетей

Такие книги Дарья видела в продаже на "Амазоне". Фото: из соцсетей

Впрочем, ребята понравились не только авторам романов, но и сексологам: их снимки часто берут для публикаций об интимной близости.

Влюбленная пара идеально подходит для иллюстрации публикаций эротического содержания. Фото: из соцсетей

Влюбленная пара идеально подходит для иллюстрации публикаций эротического содержания. Фото: из соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU

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