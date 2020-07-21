«На грани острых ощущений»: супружеская пара устроила ню-фотосессию и прославилась на весь мир, благодаря мемам о сексе
Тюменцы Владимир и Дарья Бортниковы стали героями мемов об интимных отношениях. Смешные картинки им периодически присылают друзья, узнавшие супружескую пару. Как вышло, что ребята стали «звездами» интернета, выяснила «Комсомольская правда» – Тюмень».
Один из самых безобидных мемов на эротическую тематику. Фото из соцсетей
На белых простынях влюбленные в нижнем белье нежно улыбаются друг другу, обнимаются, целуются – это фото сегодня разлетелось по интернету. Его используют для рекламы и иллюстрации статей как в России, так и за рубежом.
Некоторые мемы составляют из нескольких фотографий. Фото из соцсетей
Фото с тюменцами используют для создания интернет-открыток. Фото: из соцсетей
Одна из самых добрых цитат, которой подписывают снимок с тюменцами. Фото: из соцсетей
Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» Дарья Бортникова, эту фотосессию они с мужем сделали еще в 2014 году – они оба были моделями в то время.
– Это обычные стоковые фото, их может купить любой желающий. Фотограф платит моделям за съемки и получает права на фотографии, впоследствии он их продает в фотостоках, – пояснила девушка.
Снимки тюменцев продаются в фотобанках. Скриншот с сайта depositphotos.com
Влюбленные тюменцы вдохновляют - их снимки приобретают многие, чтобы использовать для рекламы, иллюстраций к статьям и книгам. Скриншот с сайта depositphotos.com
Изображение используют для иллюстрации виджетов. Фото: из соцсетей
С Борниковыми работал фотограф Дмитрий Котин. Его фотоснимки размещены на популярных фотобанках shutterstock и depositphotos, и если ввести в поиск словосочетание «влюбленная пара», то среди множества снимков можно найти и наших влюбленных. Кстати, связавшись с фотографом, мы выяснили, что Дмитрий не видел ни одного мема.
– Надеюсь ребята с юмором относятся? – отреагировал Котин.
Подобные мемы Бортниковы получают от своих друзей. Фото из соцсетей
Тюменцы стали героями интернет-шуток о семейной жизни. Фото из соцсетей
С чувством юмора у ребят, действительно, все в порядке. Любимых приколов у них не появилось, но, вероятно, еще не время подводить итоги – Дарье до сих пор скидывают свежие мемы.
– Когда появились в Сети, не знаю. Если честно, я за ними не слежу. Первый мне отправили около двух лет назад. Когда впервые узнали, зашли в Яндекс.Поиск по картинке и посмотрели. Иногда друзья скидывают, смеемся с мужем. В общем, интернет такая вещь, никогда не знаешь, куда улетят твои снимки. Я это понимала, когда подписывала передачу фотографу прав на фото, – прокомментировала Дарья.
Сколько тогда, в 2014 году, моделям заплатили за фотосессию, ребята уже не помнят.
– Для нас интереснее был сам опыт и снимки на память. Конечно, если бы это был не мой муж, я бы напрягалась, наверное, – предположила модель.
Дарья: "Если бы это был не мой муж, я бы напрягалась, наверное". Фото из соцсетей
С помощью такого мема можно изучить химические свойства веществ. Фото из соцсетей
Кстати, в том же 2014-м Дарья завоевала титул второй вице-мисс ТюмГУ. До 2018 года девушка продолжала работать с фотографами, а после из модельного бизнеса ушла в декрет.
"Интернет такая вещь, никогда не знаешь, куда улетят твои снимки". Фото из соцсетей
В одном из мемов героиней стала также Елена Малышева. Фото из соцсетей
Любопытно, что снимки тюменской влюбленной пары очень понравились и издателям эротических романов – их используют в качестве иллюстрации на обложках книг.
Такие книги Дарья видела в продаже на "Амазоне". Фото: из соцсетей
Впрочем, ребята понравились не только авторам романов, но и сексологам: их снимки часто берут для публикаций об интимной близости.
Влюбленная пара идеально подходит для иллюстрации публикаций эротического содержания. Фото: из соцсетей
ИСТОЧНИК KP.RU