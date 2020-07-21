В Тюмени около двух тысяч человек эвакуировали из бизнес-центра «Магеллан»

В Тюмени эвакуируют десятки человек из бизнес-центра «Магеллан». Находившиеся в здании посетители заметили дым.

– На первом этаже в районе фудкорта видно задымление. Сейчас у здания стоят три пожарных машины, одна карета скорой медицинской помощи и автомобиль полиции. Всех из здания эвакуировали. Пока запускают только в гостиницу, так как возгорание в центральном крыле, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» очевидец.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники ведомства. Позже выяснилось, что в одном из кафе подгорела пища: из-за этого как раз и возникло задымление. Устранить возгорание удалось без привлечения сил пожарных.