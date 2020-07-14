2020-07-14T16:47:20+03:00
Общество

Жители Тобольска получили квитанции за уборку снега в середине июля

Погода ставит температурные рекорды, но платить по 70 рублей в месяц всё равно придётся [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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Жители Тобольска получили квитанции за уборку снега в середине июляЖители Тобольска получили квитанции за уборку снега в середине июляФото: Татьяна Коркина
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Небывалая 35-градусная жара стоит в Тюменской области уже неделю, но это не значит, что жители региона не должны платить за уборку снега. О том, что в счёте за коммуналку вставили графу «Механизированная уборка снега» сообщила жительница Тобольска, пожелавшая остаться инкогнито. Женщина пожаловалась, что за июнь 2020 ей пришла квитанция, на которой чёрным по белому написано: начислено 68,40 рублей.

- Где у нас снег в Тобольске в июне-месяце? Я понимаю, что это копейки, но хотя бы писали в квитанции не про снег. Подгорная часть города. Анонимно, пожалуйста, - написала в социальных сетях тоболячка.

Вот такая платёжка пришла жительнице Тобольска. Фото: ЧС Тобольск

Вот такая платёжка пришла жительнице Тобольска. Фото: ЧС Тобольск

Возмущение горожанки понятно: цены на коммуналку и так высокие, а тут ещё плати за снег, когда погода ставит температурные рекорды. Однако, по заверениям представителей управляющей компании, никакой ошибки в строчке нет – это «особая форма оплаты услуги по механизированной уборке снега». Как и в случае с централизованным отоплением (а его среди лета тоже нет), всю сумму по уборке снега раскидывают на весь год, чтобы зимой в «квиточках» стоимость услуг была поменьше.

Женщина показала графу про механизированную уборку снега. Фото: ЧС Тобольск

Женщина показала графу про механизированную уборку снега. Фото: ЧС Тобольск

На зов тоболячки откликнулась и Государственная жилищная инспекция.

- Собственники помещений в многоквартирном доме плату за вывоз снега должны оплачивать в течении всего года, так как она входит в плату за содержание жилого помещения. Подробнее об этом Вы можете прочитать в разъяснительном материале Госжилинспекции Тюменской области, - подчеркнули в ведомстве.

Между тем, «повезло» со снегом не только одной женщине. Горожане стали наперебой делиться своими платёжками и увидели, что за уборку снега брали ещё и в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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