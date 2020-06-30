2020-06-30T22:04:30+03:00
Общество

Всемирный день соцсетей: тюменцам напомнили о правилах безопасности в интернете

Горожанам напоминают общие правила поведения
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Всемирный День соцсетей: тюменцам напомнили о правилах безопасности в ИнтернетеВсемирный День соцсетей: тюменцам напомнили о правилах безопасности в ИнтернетеФото: Татьяна Коркина
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30 июня – Всемирный день социальных сетей. Три миллиарда человек во всем мире, то есть около 40% населения, пользуются социальными сетями в интернете. Мы тратим на них в среднем два часа ежедневно: публикуем заметки, обмениваемся фото, реагируем на посты друзей.

Большая часть сфер жизни человека уже давно перетекла в социальные сети: дружба, развлечения и работа. С учетом того, что работодатели просматривают профили в социальных сетях вместе с резюме. Именно поэтому поведение в социальных сетях также нужно регламентировать, как и наше поведение в реальном мире.

Необходимо помнить общие правила:

Как себя вести в социальных сетях, нужно учить с раннего детства. В Тюменской области уже не первый год проходят интеллектуальные игры по интернет-безопасности.

Организатор игр, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова рассказала:

– Вот уже два года мы проводим интеллектуальные игры с подростками, построенные в формате ЧКГ. Тема – безопасность в интернете. Многие вопросы касаются социальных сетей и поведения в них. На один из вопросов подростки редко дают правильный ответ. Звучит он следующим образом: «С развитием социальных сетей был зафиксирован рост количества депрессий и расстройств на основе фотографий, выкладываемых людьми в сети. Так как пользователи выкладывают только лучшие моменты своей жизни. Какой простой способ борьбы с подобными психическими расстройствами рекомендуют психологи?». А ответ очень прост: нужно меньше заглядываться на чужую жизнь и помнить, что в соцсетях всё не так, как кажется.

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