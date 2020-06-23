Как будет проходить Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию в Тюменской области 1 июля 2020

Подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ завершается в Тюменской области. Уже вчера, 22 июня, стартовало досрочное голосование в труднодоступных и отдалённых местностях – свой голос отдали 206 участников. В региональном избиркоме надеются, что этот процесс пройдёт активно.

Массовый обзвон

На территории региона сейчас работает почти 1,1 тысячи избирательных комиссий, причём график их работы не менялся. В будни они трудятся с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни – с 10 до 14 часов. Помогают и волонтёры: с 15 июня более 400 добровольцев обзванивают участников голосования и запрашивают информацию о том, где они смогут проголосовать – дома или на участке. Если участники выбирают первый вариант, волонтёры спрашивают, когда и в какое время к нему лучше прийти.

– Фактически такие звонки должны получить все земляки, особенно в возрасте 65 лет и старше, – рассказывает глава тюменского избиркома Игорь Халин. – Это та аудитория, которая всегда активно голосует и выражает свою гражданскую позицию. В Тюменской области таких людей более 200 тысяч человек.

В полноценном режиме участки для голосования будут работать с 25 июня по 30 июня – с 8 утра до 20 вечера. Параллельно с этим члены избирательной комиссии, как и волонтёры, будут обзванивать участников, чтобы исключить контакт с ними и донести важную информацию.

– Информацию о голосовании на дому можно передавать через социальных работников, соседей, друзей, знакомых. Здесь нет ограничений. Главное, чтобы информация дошла до участковой избирательной комиссии. Мы должны дойти до каждого участника голосования, – подчеркнул Игорь Халин.

По всем вопросам можно обращаться на горячую линиюФото: Алексей КОСЕНЧУК

Меры защиты

Чтобы снизить риски заражения коронавирусом, в Тюменской области организовано голосование на дому и закуплены индивидуальные средства защиты. На всё про всё из регионального бюджета было выделено более 100 млн рублей.

Само голосование пройдёт с соблюдением всех норм и правил: никто не будет заходить ни в квартиры, ни в частные дома. По словам Игоря Халина, весь процесс пройдёт на лестничных площадках, в подъезде и во дворах, то есть члены избирательной комиссии и волонтёры не смогут зайти в жилое помещение.

Более того, для каждого участника голосования сформирован закрытый индивидуальный пакет. В нём находятся: маска, перчатки, ручка, выписка из реестра с уже вписанными паспортными данными участника голосования и бюллетень для голосования. Участнику останется только останется расписаться за получение пакета.

Члены комиссии будут находиться на социальной дистанции 1,5 – 2 метра от людей. Паспорт или какой-то другой документ, удостоверяющий личность, в руки передавать нельзя. Участник голосования (который находится в маске) должен открыть документ и показать фотографию. Чтобы удостовериться в личности голосующего, члены комиссии попросят чуть-чуть приспустить маску и расписаться за получение бюллетеня. После того как человек поставит в нём отметку, он должен опустить его в переносной ящик.

– Процедура не очень быстрая. Однако мы ориентированы на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших земляков, – подчеркнул он.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

По всем вопросам, которые касаются голосования по поправкам в Конституцию, можно звонить на телефон горячей линии (3452) 426-772 или зайти на сайт мойучасток.рф