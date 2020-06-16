Про здоровье будущей мамы: каких врачей стоит посетить до родов?

Желание стать мамой рано или поздно приходит к каждой женщине. И планирование беременности, как и сам период вынашивания ребенка, является самым ответственным этапом. Первым делом, узнав радостную новость, будущая мама отправляется к акушеру-гинекологу, сдает все необходимые анализы, проходит основные процедуры, такие как, например, УЗИ плода. Однако не каждая задумывается о том, что в этот период жизни важно думать не только о долгожданном малыше, но и о своем здоровье – даже в первую очередь, ведь от этого зависит дальнейшая жизнь ребенка. Вместе со специалистами медицинского центра «НаноМед» мы расскажем, каких врачей стоит посетить до родов и какие обследования пройти, чтобы беременность оставила исключительно приятные воспоминания.

Первые шаги

Как только женщина узнает о беременности, в первую очередь она должна прикрепиться к женской консультации, записаться на прием к акушеру-гинекологу и, соответственно, встать на учет. Далее врач собирает сведения о состоянии здоровья: наличии хронических заболеваний, перенесенных операциях, гинекологических заболеваниях и др., а после дает основные рекомендации и выписывает направление на комплекс лабораторных и диагностических исследований. Следующий шаг – посещение других докторов, и традиционно среди первых в списке – терапевт.

Терапевт. Для чего идти на прием?

Во-первых, наиболее распространенные заболевания во время беременности никто не в силах предотвратить на 100%, особенно во время эпидемий. Во-вторых, многие имеют то или иное хроническое заболевание, которое может обостриться в самый неподходящий момент. И, в-третьих, именно терапевт может грамотно прокомментировать результаты пройденного обследования, выписать при необходимости безопасное лечение, дать советы по питанию, образу жизни, которые помогут профилактировать осложнения для мамы и плода.

Голышева Екатерина Николаевна, врач-терапевт медицинского центра «НаноМед».

По словам Голышевой Екатерины Николаевны, врача-терапевта медицинского центра «НаноМед», очень важно в период беременности следить за артериальным давлением.

– Во время беременности для обеспечения плода всеми необходимыми питательными веществами и кислородом нагрузка на все органы повышается, особенно это касается работы сердечно-сосудистой системы. Конечно, артериальная гипертензия может быть у женщины изначально. Некоторые об этом даже и не знают, потому что не контролируют свое артериальное давление и не посещают врача, ведь при повышенном давлении многие чувствуют себя удовлетворительно и не видят причин для обследования. Как следствие, выявляется заболевание только тогда, когда приводит к определенным осложнениям. В этом состоит главная опасность бессимптомного повышения артериального давления. В результате болезнь выявляется только во время обращения к терапевту при беременности.

Есть пациенты, которым кажется, что повышение давления является нормой при беременности, но это не так. Они считают это обычным состоянием, думают, его можно исправить, приняв любой препарат либо выпив отвар целебных трав, нормализующий АД, и забыть, как про обычную головную боль, вызванную усталостью. Помните, что заниматься самолечением опасно для вашего здоровья.

– К артериальной гипертензии нельзя относиться безответственно. Это очень опасно для здоровья и жизни, причем как матери, так и будущего ребенка. При повышенном давлении нарушается кровоснабжение жизненно важных органов, замедляется рост и развитие плода, возникает риск отслойки плаценты. Кроме того, такое состояние может вызвать грозное осложнение – преэклампсию, которая негативно сказывается на функционировании основных жизненно важных органов (печени, почек и головного мозга) и, если ничего не делать, смертельно опасна. Цель диагностики и лечения беременных с артериальной гипертензией как раз в том, чтобы предупредить развитие таких осложнений, обеспечить сохранение плода и успешные роды.

Для выявления артериальной гипертензии терапевт обязательно назначает СМАД (суточное мониторирование артериального давления). Перед тем как выписать какие-либо препараты, врач старается нормализовать давление с помощью нефармакологических методов. Например, изменения образа жизни, коррекции двигательной активности, включения и исключения определенных продуктов. Если же все это не приведет к улучшению, назначается лекарственный препарат, безопасный для плода.

Дела сердечные

Во время беременности, как мы уже говорили, все органы и системы работают в усиленном режиме, в том числе сердце. Оно принимает на себя двойную нагрузку. И даже если у женщины никогда не было проблем кардиологического характера, могут появиться отклонения, которые при своевременно выполненной диагностике и благодаря действиям грамотного врача легко корректируются.

– Отклонения в работе сердца могут проявиться именно в период беременности. Важно вовремя выявить и предупредить развитие заболевания, – отмечает Екатерина Николаевна. – Безусловно, все женщины в обязательном порядке проходят ЭКГ, но этого не всегда достаточно, так как ЭКГ дает информацию о работе сердца продолжительностью всего несколько секунд (очень маленький промежуток времени). Сбои в работе сердца могут происходить только в особых случаях, и ЭКГ может этот момент не застать. Поэтому я рекомендую процедуру холтеровского мониторирования (Холтер ЭКГ, беспрерывное записывание ЭКГ в течение суток и более. – Прим. ред.). Она обязательной не является, но пройти ее желательно, чтобы отследить функционирование сердца за сутки, выявить приходящие нарушения в работе сердца. Процедура информативная, позволяет нам застать потенциально опасные состояния и сразу же начать лечение, не дожидаясь ухудшения.

Мониторирование сердца – процедура безболезненная и безопасная, как и ЭКГ. При беременности она имеет большое количество преимуществ:

– женщина может вести привычный образ жизни во время обследования;

– противопоказаний нет;

– быстрый и точный результат;

– специальная подготовка не требуется.

Суточное мониторирование осуществляется с помощью небольшого записывающего устройства. К груди прикрепляются электроды, которые передают информацию о работе сердца. Аппарат можно носить на поясе, он не причиняет дискомфорта: его вес обычно не превышает 100 граммов. Все данные фиксируются при ведении обычного образа жизни.

Флеболог. Обязательно ли проверять вены?

Беременность является настоящим испытанием для венозной системы женщины. Чтобы обеспечить развивающийся плод необходимым количеством питательных веществ, происходит увеличение объема циркулирующей крови на 20 – 30%. Растущая матка сдавливает сосуды, что затрудняет нормальный венозный отток. Именно при таких изменениях развивается варикоз, и именно поэтому немалая часть пациентов у флебологов – беременные женщины.

Гневашева Юлия Николаевна, врач-флеболог, сосудистый хирург медицинского центра «НаноМед».

Гневашева Юлия Николаевна, врач-флеболог, сосудистый хирург медицинского центра «НаноМед», назвала несколько признаков развивающейся венозной недостаточности: чувство усталости, тяжести и жжения, отеки и боли в ногах, напряжение и расширение вен на ногах и в паховой области.

Многие специалисты утверждают, что посещение флеболога так же важно для будущей мамы, как и осмотр у терапевта. Ведь при беременности высок риск развития тромбофлебита и тромбоза.

– Для полноценного обмена между кровью женщины и плода в свертывающей системе повышается защита от кровотечений. Однако это, а также венозный застой, значительно повышают риск образования в венах ног и таза тромбов, а также воспаления поверхностных вен – тромбофлебита. Тромбы могут стать причиной тяжелого осложнения – тромбоэмболии легочной артерии, угрожающей здоровью мамы и ребенка, – отмечает Юлия Николаевна.

Кроме того, доктор убедительно просит всех женщин, которые планируют стать мамами или уже находятся в положении, при первых признаках венозной недостаточности обращаться к флебологу и находиться под его наблюдением, и ни в коем случае не принимать самостоятельно лекарства «от варикоза».

Почему важно посетить флеболога до беременности?

Во время беременности никакие плановые лечебные манипуляци (склеротерапия, лазер и операции), кроме случаев угрожающих жизни женщины, не выполняются. Важно устранить все риски на стадии подготовки.

– Варикозный синдром желательно устранить за 6 – 12 месяцев до предполагаемой беременности, это позволит избежать возможных осложнений. Если же болезнь застала врасплох во время вынашивания ребенка, врач проведет обследование и даст все необходимые рекомендации. Само лечение варикоза можно будет начать только через 3 – 4 месяца после родов, – подчеркнула Юлия Николаевна.

Проктолог. Что делать, если геморрой?

Продолжая тему варикозного расширения вен, вспомним о самой частой и неприятной проблеме беременных женщин – о геморрое. Причиной его возникновения являются безусловные физиологические изменения в организме (увеличение матки, сдавливание вен таза), которые приводят к застою крови в нижней части тела или, другими словами, к варикозу.

Поварнин Николай Николаевич, врач-проктолог медицинского центра «НаноМед».

– У женщин, которые ранее не сталкивались с геморроем, у которых нет наследственной предрасположенности, недуг обычно проявляется во втором триместре. Однако болезнь может развиваться и до беременности, тогда состояние только ухудшается. Важно вовремя обращаться к проктологу. Более того, рекомендую внести посещение специалиста в список обязательных, чтобы предотвратить осложнения еще до планирования беременности или спокойно стабилизировать ситуацию консервативно, то есть без малоинвазивных вмешательств и риска для плода, – отмечает Поварнин Николай Николаевич, врач-проктолог медицинского центра «НаноМед».

По словам доктора, лечение геморроя у женщин, ожидающих ребенка, лучше всего проводить без сложных манипуляций. Если же признаки геморроя проявляются еще до планирования беременности, необходимо вовремя провести лечение, не дожидаясь ухудшения состояния уже в положении.

Записаться на прием к любому специалисту медицинского центра «НаноМед» в Тюмени вы можете по телефону +7 (3452) 67-70-81 или на официальном сайте клиники.

Морозова Людмила Александровна, главный врач МЦ «НаноМед». Председатель врачебной комиссии, член Профессионального объединения организаторов здравоохранения Тюменской области.

Медицинский центр «НаноМед» в Тюмени

Ул. Водопроводная, 36/1б, тел. +7 (3452) 67-70-81

Сайт: tyumen.nanomed.center

Email: info@varikozanet72.ru

Часы работы: с 9.00 до 20.00, без выходных

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Медицинские услуги оказывает ООО «НаноМед Плюс». Лицензия № ЛО-72-002774 от 27 апреля 2018 года.