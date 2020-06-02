В Тюмени обсудили детскую безопасность в период летних каникул. Круглый стол на тему «На каникулах дома: как обеспечить безопасность детей» состоялся на площадке издания «Комсомольская правда» – Тюмень». Он прошел в режиме онлайн.

В экспертной встрече приняли участие детский психолог Борис Приленский, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова и директор по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Виктория Перова.

Участники мероприятия подробно остановились на таких вопросах, как обеспечить разнообразный и безопасный досуг детей в домашних условиях и почему в семье важно повторить правила дорожного движения. Они также напомнили о скрытых угрозах, подстерегающих школьников в интернете и опасностях, которые таит в себе дворовая территория.

Так, по словам начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Тюменской области Анжелы Борисовой, мероприятия с детьми сейчас проводят в режиме онлайн. 1 июня уже состоялись уроки по безопасности дорожного движения для учащихся 8-10 классов. Также ГИБДД проводит индивидуальную разъяснительную работу на перекрестках, пешеходных переходах, во дворах.

- Дети начинают больше гулять, самостоятельно либо с родителями переходить улично-дорожную сеть. В этом году уже зафиксировано 92 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Из них более 80% по вине взрослых. Поэтому с этой категорией, в том числе, ведем разъяснительную работу, - отметила Анжела Борисова.

Она добавила, что в 50% аварийных случаев участниками становились дети-пассажиры. С наступлением теплого периода сотрудники ГИБДД фиксируют первые в этом году ДТП с участием детей-велосипедистов и подростков, катающихся на других популярных движущихся устройствах.

Вспомнить себя в детстве призвал детский психолог Борис Приленский. Эксперт отметил, что главная радость для ребят всех возрастов – физическая активность, которой сейчас лишены и взрослые, и дети.

- Находясь на самоизоляции в таком одиночном заключении, дети начинают себя плохо вести: шуметь, прыгать. К этому стоит отнестись с пониманием. Вспомнить себя в их возрасте. Мы бегали во дворе, катались на велосипеде, соревновались, имели очень просторные дворы, где не было машин. Современные дети растут в других условиях, - пояснил Борис Приленский.

Психолог подчеркнул, что важно обеспечить детям физическую активность, и здесь родители должны показывать пример. Если взрослые сами сидят расслабленные на диване и целыми днями смотрят телевизор, показывающий вещи, которые пугают и взрослых, и детей, то не нужно удивляться тревожному состоянию младших.

- Первое, что нужно сделать, убрать телевизор. Либо смотреть хорошие, добрые мультфильмы или фильмы, показывающую реалистичную жизнь и любовь. Открыть интересную книгу. Вспомнить, что вы сами в детстве что-то мастерили, шили, занимались делами, развивающими не только физически, но и интеллектуально. Много занятий можно найти. Главное, чтоб они не были пустыми, развивали, дополняли смыслом существование на самоизоляции, - резюмировал Борис Приленский.

Необходимость оградить ребенка от нежелательного контента отметила и директор по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Виктория Перова. Сделать это помогает сервис «Родительский контроль». Он позволяет установить ограничения не только в интернете, но и при просмотре интерактивного телевидения.

- С начала года в Тюменской области данную услугу уже подключили свыше 1200 пользователей. Сервис позволяет не только определить желательный для ребенка контент, но и длительность нахождения в сети интернет или просмотра ТВ, - рассказала Виктория Перова.

Она также добавила, что отличным помощником в части обеспечения детской безопасности может стать умная камера домашнего видеонаблюдения. Сейчас, когда режим самоизоляции постепенно смягчается и родители выходят на работу, дети остаются дома, так как учреждения оздоровительного отдыха еще не открыты.

- С помощью камеры в любой момент можно проконтролировать ребенка. Посмотреть, кто пришел в гости, чем ребенок занимается, выполнил ли он домашние задания. При помощи цифровой видеокамеры можно не только наблюдать за происходящим в доме, но и передавать находящимся там близким голосовые сообщения, - пояснила Виктория Перова.

Участники встречи сошлись во мнении, что за время нахождения на самоизоляции и взрослые, и дети несколько расслабились в части соблюдения элементарных мер безопасности, в том числе на дорогах. В семьях важно повторить с детьми правила ПДД.

- С наступлением лета детская аварийность переходит во дворы. Дети выбегают из подъезда и их бывает не видно из-за припаркованного транспорта. Поэтому важно напомнить о том, что ребенок может сам себе обеспечить безопасность, соблюдая правила, - подчеркнула Анжела Борисова.

В свою очередь, Борис Приленский призвал взрослых учить детей не бояться сообщать о каком-то происшествии родителям или в экстренные службы. При этом главное здесь, отметил психолог, быть примером.

- Дети с первых дней фиксируют в памяти привычные действия, которые совершают родители. Как взрослые переходят дорогу, проверяют закрыты ли двери. Соответственно, насколько внимательны и дисциплинированы будем мы, настолько внимательны будут и дисциплинированы наши дети, - добавил Борис Приленский.