В «тюменской матрешке» запустили посткроссинг с детскими рисунками

Тюменская набережная, Тобольский кремль, океанариум Когалыма, ямальская тундра и северный олень – эти и многие другие воспоминания дети трех регионов запечатлели на своих рисунках. А в итоге из их изобразительного искусства получились оригинальные открытки, которые отправились в собственное путешествие по стране.

33 победные работы экспонируют в Тюменской областной думе. Фото: пресс-службы Тюменской областной думы

Началось все с депутатской инициативы: осенью 2019 года законодатели «тюменской матрешки» за круглым столом обсуждали, как развивать межрегиональный туризм. Тюменская область вместе с округами большая, полна любопытных достопримечательностей, и было бы здорово, чтобы подрастающее поколение сызмальства знало свою родину от юга региона до самого его края на севере. Так рассуждали парламентарии, а вылилось это в проект для детей многодетных и малоимущих семей Ямала, Югры и юга Тюменской области – уже 24 октября 2019 года в путешествие отправились около 600 ребятишек.

В Тарко-Сале дети побывали в этнопарке, где познакомились с культурой коренных жителей тундры. Фото: пресс-службы Тюменской областной думы

Первыми оценили красоты Тарко-Сале 135 детей Когалыма и Покачей (ХМАО) и Тюменской области, специально для них подготовили экскурсионный тур «В гости к ненцам», они побывали в этнопарке с настоящими оленями. В Салехарде гости Ямала увидели древний острог и памятник полярному кругу.

Сотня ямальских школьников, как и их соседи-северяне из Югры, отправилась с ответным визитом в Тюмень, Тобольск и Когалым. В Югре ребята посетили океанариум, оранжерею, банк образцов ценной горной породы и нефти. В Тобольске туристы увидели кремль, Дом семьи Николая II, Дворец наместника.

В Тобольске туристы увидели Кремль, Дом семьи Николая II, Дворец наместника. Фото: пресс-службы Тюменской областной думы

В Тюмени ребята побывали на учебном полигоне в селе Успенка, где расположена буровая установка. А 28 воспитанников воскресной школы Благовещенского храма Коротчаево также побывали в Тобольском тюремном замке и Свято-Знаменском абалакском мужском монастыре.

28 воспитанников воскресной школы Благовещенского храма Коротчаево также побывали в Тобольском тюремном замке и Свято-Знаменском Абалакском мужском монастыре. Фото: пресс-службы Тюменской областной думы

Такие поездки повторились на зимних каникулах, планировалось, что группы отправятся в путешествия и весной (из-за эпидемиологической ситуации пришлось приостановить проект). Поездки закончились, а впечатления остались, и не только в памяти телефона. Инициативная группа стала получать детские рисунки, так возникла идея провести конкурс детских рисунков и даже выставку в облдуме в Тюмени. Идею поддержали дети, организаторы получили около 200 красочных рисунков, на которых ребята запечатлели запомнившиеся пейзажи севера и юга Тюменского края.

По итогам парламентарии отобрали 33 работы, которые составили экспозицию в Тюменской областной думе, ее открытие пришлось на начало режима самоизоляции. К слову, рисунки по сей день размещены там же, в облдуме. Однако детские труды почти никто не видел, ведь уже тогда было рекомендовано ограничиться в контактах с людьми.

В путешествие по регионам "тюменской матрешки" отправились около 600 детей. Фото: пресс-службы Тюменской областной думы

Накануне Дня защиты детей парламентарии решили продолжить проект, но задать путешествию новое, современное веяние. Из снимков рисунков сделали уникальные открытки, их напечатали ограниченным тиражом в 450 экземпляров и разослали участникам конкурса, чтобы запустить посткроссинг.

– Большую партию открыток мы отправили участникам туристического проекта в Коротчаево, воспитанникам ямальского детского дома «Сияние Севера», в ноябрьский детский дом. Лично от меня депутатской почтой письма направлены всем победителям конкурса «Рисую путешествие», – рассказал народный избранник облдумы Фуат Сайфитдинов.

Участники проекта получили открытки с поздравлением таким депутата. Фото: пресс-службы Тюменской областной думы

В конверте открытка с рисунком победителя – персональное поздравлением ко Дню защиты детей – и две чистых открытки, чтобы отправить друзьям.

Организаторы получили около 200 красочных рисунков, на которых ребята запечатлели запомнившиеся пейзажи севера и юга тюменского края. Фото: пресс-службы Тюменской областной думы

Этим проектом организаторы также хотели подсказать, как можно уделить внимание своим близким в режиме самоизоляции, сделать им приятное. Первые весточки уже долетели до адресатов, получатели поспешили заполнять удивительные открытки.

– Взрослые хорошо помнят «открыточные приветы» по праздничным поводам, а дети о таком даже не слыхали. Спасибо пандемии: открыли новый-старый канал общения, – считает тюменка, мама юного Булата, получившего одну из открыток. Сам он отправил памятную карточку своей бабушке.

Скриншот @alsu_khayretdinova в Instagram

Инициаторы посткроссинга предложили детям постить в Сети рисунки и фотографии достопримечательностей, уникальных явлений своего города или поселка: редкие растения, животных, местные лакомства, уникальные сооружения, мосты-дороги, легендарных земляков, здания, народные гулянья, любимые места. Под рисунком или фотографией надо поставить хештег #рисуюпутешествие.

А еще организаторы думают продолжить проект. Например, предложить региональному почтовому отделению «Почты России» стать партнером. Ведь посткроссинг в моде, для него рубежи не преграды, а новые возможности.

Организаторы уверяют, что после окончания пандемии и ограничений в связи с ней проект продолжат. Фото: пресс-службы Тюменской областной думы

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