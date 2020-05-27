В Тюмени обсудили вопросы взаимопонимания на карантине

В Тюмени обсудили, как сохранить взаимопонимание на карантине и выйти из него с наименьшими потерями для отношений. Экспертная встреча состоялась на площадке издания «Комсомольская правда» – Тюмень».

Круглый стол на тему «Гармония в доме: как не испортить отношения с партнером на самоизоляции» прошел в формате онлайн. В нем приняли участие представитель сети магазинов «Андрей», женский коуч Екатерина Рахманова, практикующий психолог Надежда Доценко и Надежда Подкорытова, чья семья стала победителем всероссийского конкурса в номинации «Многодетная семья».

Участники встречи отметили, что обращений за помощью от людей, оказавшихся на самоизоляции, действительно стало поступать больше. По словам психолога Надежды Доценко, активизировались даже те, кто ранее никогда не прибегал к рекомендациям такого рода специалистов.

– Это уверенные, самодостаточные люди, но ситуация с пандемией, режимом самоизоляции как будто выбила почву из-под ног. Появилась депрессия, неуверенность в завтрашнем дне. Многие люди остались без работы и без понимания, как двигаться по жизни дальше, – рассказала Надежда Доценко.

Психолог добавила, что стало больше возникать вопросов и по выстраиванию семейных отношений. Среди семейных пар повысилась агрессивность. То, на что человек раньше не обращал внимание, стало бросаться в глаза и вызывать раздражение либо задевать морально.

Наибольшее волнение по поводу текущей ситуации проявляют, конечно, женщины, отмечает представитель сети магазинов «Андрей», женский коуч Екатерина Рахманова. Они более эмоциональны, поэтому активно обращаются за советами, как наладить взаимопонимание в паре.

– Прежде всего я даю инструменты, которые больше дают человеку возможность понять себя. Понять, чего я хочу, находясь в этих отношениях. Женщины в стрессе, мужчины в стрессе, из-за этого женщина еще больше испытывает волнение. Стремимся переключить женщин с тревожного информационного потока на более позитивный. На чтение женской литературы, на музыку, чтобы женщина могла погрузиться в себя, понять себя, улучшить свои отношения, – рассказала Екатерина Рохманова.

В свою очередь Надежда Подкорытова добавила, что к ней как многодетной матери также обращаются родственники, одноклассники с вопросами о выстраивании отношений в период самоизоляции, в условиях постоянного нахождения дома.

– Конечно, бывает, что накрывают эмоции. Но мы стараемся выстраивать совместный быт семьи так, чтобы каждый был занят, что-то делаем все вместе. Это такой элемент командной работы, который помогает оставаться в позитивном настроении, – отметила Надежда Подкрытова.

Говоря о конкретных механизмах, как избежать взаимного недовольства, эксперты отметили важность сохранения личного пространства. В условиях небольшой квартиры это сделать достаточно сложно, но стоит постараться.

– У каждого человека должно быть свое место уединения, где он мог бы перезарядиться. Особенно это важно для мужчин. Нужно найти территорию в квартире, где человека не будут трогать хотя бы полчаса, – пояснила Надежда Доценко.

Психолог добавила, что в этой ситуации на руку семейной паре могут играть разные временные режимы: когда один ложится и встает очень рано, а второй человек наоборот, тогда у того и другого будет время на себя.

– Гармоничные семьи находят способ договориться о личном пространстве. Знаю семью, которая всемером живет в однокомнатной квартире. Супруги по очереди ходят в машину, чтобы уединиться и перезарядиться. У каждого из детей есть свой уголок, где они занимаются каким-либо делом, – рассказал психолог.

С тем, что уединение крайне важно для человека, соглашается и Екатерина Рахманова. При этом коуч отмечает, что не все семьи так гармоничны и могут договорить о выстраивании быта в ограниченных условиях.

– И тут важно понять причину своего поведения. Ответить на вопрос: что я хочу этим недовольством себе показать? Какая моя выгода сейчас быть недовольной? Важно понять, какие у вас отношения в паре. Мне понравилось определение Тони Робинс трех типов любви: сучья любовь (один только принимает, не дает ничего взамен), продажная любовь (ты мне, я тебе) и любовь от сердца (я дарю тебе любовь, и мне ничего не нужно взамен). Я настолько тебя люблю, что дарю свободу от себя самого, – рассказывает Екатерина Рахманова.

По ее словам, если отношения строятся по двум первым типам «любви», стоит задуматься, продолжать ли такие отношения. Если пара все-таки идет по третьему пути, нужно нарисовать «колесо баланса», определить, какие сферы жизни сейчас проседают, где можно получить интересные навыки и улучшить отношения.

– На наших онлайн-курсах мы как раз помогаем разобраться в этим. Обучаем мероприятиям, направленным на укрепление отношений. Говорим о том, что женщинам нужно быть неординарными, стремиться внести изюминку в отношения, – подчеркнула Екатерина Рохманова.

С мнением коуча согласна и Надежда Подкорытова. В этом году они с мужем отмечают 25-летие супружеской жизни, и по-прежнему не растеряли взаимного притяжения. Женщина признается, что тоже прибегает к различным хитростям.

– Недавно открыла для себя массаж и ароматерапию. К последнему стараюсь приучить всю семью. Большой выбор различных масел помогает снять напряжение или, наоборот, улучшить мозговую активность, что, например, важно для детей в период учебы, – отметила Надежда Подкорытова.

По ее словам, сохранять хорошую погоду в доме позволяет наличие личного пространства, совместная работа, в том числе на огороде, и совместный отдых. Сюда можно отнести и просмотр фильмов.

– У нас в доме живет три поколения, но мы прекрасно ладим и находим общий язык. У каждого есть своя комната. Спасает, конечно, и наличие огорода, в любой момент можно ощутить себя на природе, – добавила Надежда Подкорытова.

Участники встречи также дали советы, как выйти из карантина, не переборщив с нагрузкой, и что делать, если по каким-то причинам человек остался без основного вида деятельности. Эксперты рекомендуют оценить свои сильные стороны, профессиональные навыки и делать ставку прежде всего на это, а также верить в себя.

Полную версию трансляции экспертной встречи на тему: «Гармония в доме: как не испортить отношения с партнером на самоизоляции» можно посмотреть здесь.