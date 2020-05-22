2020-05-22T15:37:14+03:00
Общество

Тоболяка, обвиняемого в связях с террористами, отказались выпустить из-под стражи

Адвокат просил суд освободить своего подзащитного на время следствия
Есен Абилькенов
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Адвокат просил суд освободить своего подзащитного на время следствияАдвокат просил суд освободить своего подзащитного на время следствияФото: pixabay.com
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Тюменский областной суд накануне отказал Новрузу Алиеву в освобождении из-под стражи на время следствия. Ходатайство об освобождении жителя Тобольска, которого обвиняют в приготовлении к участию в деятельности ИГИЛ (запрещена в России), подал адвокат Алиева.

Однако суд учел, что преступление, в совершении которого подозревается 22-летний тоболяк, является особо тяжким. Разработкой и задержанием занимались сотрудники регионального управления ФСБ России. Решение о заключении под стражу Алиева и еще одного подозреваемого в связях с «Исламским государством» Садама Магомедова принято судом еще в октябре прошлого года.

Как сообщил пресс-секретарь Тюменского областного суда Виталий Лазарев, апелляционная жалоба адвоката осталась без удовлетворения. Срок содержания обвиняемого под стражей продлен до 4 июля. Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного органами ФСБ, идеями сторонников ИГИЛ Алиев проникся во время общения с Самадом Магомедовым, с которым он познакомился в тобольской мечети.

Вместе они осенью прошлого года приняли решение присоединиться к войне своих единомышленников в Сирии, в которую намеревались перебраться через Турцию. Как рассказал Виталий Лазарев, Алиев имел опыт обращения с оружием после службы в армии, в том числе с гранатометом АГС-17. Со своим новым товарищем они связались с представителями запрещенной в РФ террористической организации в Сирии, которые предоставили им средства на перелет из Тюмени в Турцию.

Задержать их удалось буквально перед вылетом, который намечался на 6 октября 2019 года. Сотрудники ФСБ перехватили несостоявшихся боевиков, и уже на следующий день они предстали перед судом. Рассмотрение уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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