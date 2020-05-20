Ситуация быстро меняется, а вместе с ней – жизнь людей и работа поликлиник, стационаров и страховых медицинских организаций. Мы подготовили ответы на главные вопросы о медицинской помощи на сегодняшний день.

Что уже изменилось?

Самое главное – медицинские учреждения временно переходят в режим приоритетной борьбы с коронавирусом.

Для здоровых людей, это означает ряд ограничений в получении помощи. Приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация, в некоторых случаях могут быть перенесены плановые исследования и госпитализации, медицинские организации могут изменить режим работы. Зато медицинскую помощь, выписку лекарств и выдачу больничных сейчас оказывают по возможности на дому c соблюдением необходимых мер предосторожности.

Страховые медицинские организации также перестроились в режим быстрого дистанционного реагирования во всём, что касается распространения вируса. Операторы контакт-центров не только координируют медицинскую помощь в новых условиях, но и предоставляют всю возможную информацию об ограничительных мерах и возможностях ее получения. Людям в группах риска – старше 65 лет или страдающим хроническими заболеваниями – из страховой компании звонят сами: рассказывают о мерах профилактики и принимают заявки на волонтёрскую помощь. Работу перевели в цифровые форматы, а в некоторых случаях полисы ОМС бесплатно привозят домой.

Помощь онлайн и приостановка диспансеризации: что изменилось в здравоохранении на время борьбы с коронавирусом

Почему это важно?

Причины две. Во-первых, необходимо освободить врачей, больницы и другие ресурсы для борьбы с коронавирусом. Во многих странах высокая смертность от этого заболевания связана с нехваткой персонала, оборудования и мест в реанимации: теряется драгоценное время для оказания необходимой помощи. Чтобы предотвратить такую ситуацию в России, меры принимают уже сейчас.

Во-вторых, переход на цифровые каналы связи снижает количество контактов между людьми – а значит, замедляет распространение инфекции, что особенно важно для людей из групп риска.

Мне срочно нужна операция, а её отменили! Как быть?

Важно помнить, что в разных регионах ситуация отличается и принимаются соответствующие меры. В случаях, когда время очень важно – например, для больных онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом – операции, и плановую госпитализацию проведут. То же касается и консультаций врачей, а также экстренной и неотложной помощи.

Чтобы узнать статус своей плановой процедуры или осмотра у врача, позвоните в свою медицинскую организацию или на горячую линию своей страховой медицинской организации: вам помогут вне зависимости от срочности процедуры.

Что будет, если я заражусь коронавирусом?

По разным данным в 60-80% процентов случаев коронавирус не требует лечения в стационаре и не угрожает жизни пациента. Поэтому если у вас легкое течение заболевания, оставайтесь дома и вызывайте врача. Он окажет медицинскую помощь, при необходимости выпишет рецепт и оформит больничный. Однако, часть пациентов болеет с тяжелыми осложнениями – если развивается одышка, дыхательная недостаточность и другие симптомы пневмонии, нужна срочная госпитализация и помощь в условиях стационара.

Как понять, что у меня коронавирус?

На данный момент нет симптомов, которые бы помогли отличить COVID-19. Если у вас кашель сухой и с мокротой, высокая температура, боль в горле, насморк – обратитесь к врачу, который откроет вам больничный и назначит необходимое лечение.

Помощь онлайн и приостановка диспансеризации: что изменилось в здравоохранении на время борьбы с коронавирусом

Нужно ли оставаться дома, если у меня нет симптомов?

Каждому из нас нужно соблюдать ограничительные меры, введенные государством. Инкубационный период у COVID-19 длится до 14 дней. В это время симптомов не будет, но заразить других людей вы вполне можете. Кроме того, иногда инфекция проходит бессимптомно. Поэтому если вы пользуетесь общественным транспортом, бываете в магазинах и в других общественных местах, – исходите из того, что вы переносчик вируса. И старайтесь оставаться по возможности дома.

Очень важно соблюдать профилактические меры, о которых подробно написано здесь, и самоизоляцию. Особенно если вы или ваши близкие попадаете в группу риска: по возрасту (65+) или состоянию здоровья – ослабленный иммунитет или хронические заболевания (онкологические заболевания, заболевания легких и почек, диабет и другие).

Как защититься от вируса?

Самое главное – избегать контактов с другими людьми. Если возможно, переходите на удалённую работу, а также не выходите из дома без важной причины.

После того, как побывали на улице, тщательно мойте руки с мылом и пользуйтесь антисептиком. Всемирная организация здравоохранения рекомендует намыливать руки как минимум 30 секунд. Чтобы не считать секунды, можно пропеть про себя два куплета песни «В лесу родилась ёлочка».

Кроме того, сейчас особенно важно заботиться о своём здоровье - сбалансированно питаться, пить достаточно воды, регулярно делать легкую зарядку.

Что вообще предпринимается для борьбы с вирусом?

Поскольку лекарства или вакцины от коронавируса пока не существует, лечение от него неспецифическое. пациентам по медицинским показаниям может потребоваться госпитализация, в том числе и при развитии осложнений (пневмонии), поэтому приоритезация – это главная мера борьбы на сегодняшний день.

Другое важное направление работы – это предоставление достоверной информации о коронавирусной инфекции: её отличиях от гриппа, симптомах, лечении и методах профилактики.

«Дезинформированность – это действительно опасно: пользуясь непроверенными средствами, можно в лучшем случае получить ложное чувство защищённости, а в худшем – причинить вред своему здоровью. Поэтому страховые медицинские организации провели обучение для сотрудников по специфике профилактики коронавируса. Информируют граждан в усиленном режиме: ежедневно осуществляется более 7,5 тысяч звонков по всей стране», - комментирует Наталья Торопова, директор по ключевым проектам «АльфаСтрахование-ОМС».

Кроме того, пожилым и маломобильным людям, которые не могут выйти из дома, помогают волонтёры – их штабы есть во всех субъектах федерации. Добровольцы помогают с покупкой продуктов и лекарств, проведением платежей ЖКХ. А страховые представители присоединяются к волонтерской деятельности и оказывают помощь в дистанционном патронаже населения из групп риска. Связаться с волонтерской организацией можно по горячей линии проекта Общероссийского народного фронта «Мы вместе»: 8 (800) 200-34-11 или по телефону, указанному на вашем полисе ОМС.

У меня остались вопросы. Что делать?

Звоните на горячую линию «АльфаСтрахование-ОМС: 8 800 555 10 01 - страховые представители работают круглосуточно и без выходных. Или по телефону Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.