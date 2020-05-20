В Тюмени обсудили перспективы строительства и покупки загородной недвижимости. Экспертная встреча состоялась на площадке издания «Комсомольская правда» – Тюмень».

Круглый стол на тему: «Загородная недвижимость: время продавать или строить» прошел в формате онлайн. В нем приняли участие руководитель направления загородной недвижимости агентства недвижимости «СОВА» Анна Сысолятина, генеральный директор завода каркасного домостроения «КАРСИККО» Дмитрий Аникеев и генеральный директор, учредитель студии продаж UP ConsAllt Андрей Панасюк.

Эксперты обсудили, насколько в связи с пандемией повысился спрос на покупку, строительство, а также аренду загородного жилья. Изменилась ли динамика цен на такие объекты и выгодно ли сейчас приобретать участки под ИЖС и начинать строительство дома?

Как отметила руководитель направления загородной недвижимости агентства недвижимости «СОВА» Анна Сысолятина, в этом году спрос на аренду загородной недвижимости в Тюмени побил все рекорды. Желающих временно переехать на природу оказалось больше, чем предложений.

Повысился спрос и на покупку загородной недвижимости, в среднем на 60% по всем направлениям: дачи, участки, дома. Подстегнули спрос не только текущая ситуация, связанная с карантином, но и выгодные ставки по ипотеке от 8%. Клиенты также активно используют различные сертификаты и субсидии. К примеру, материнский капитал на первого ребенка можно использовать как первоначальный взнос, так и включать в ипотечный кредит.

– По-прежнему набирает обороты программа «Сельская ипотека 2,7%». В период самоизоляции у людей появилось свободное время более подробно изучить эту программу. Наше агентство активно помогает: работаем с банками, подаем заявки, кредиты одобряются, а люди приобретают недвижимость мечты, – подчеркнула Анна Сысолятина.

С тем, что сейчас самый сезон для покупки загородной недвижимости, согласен и генеральный директор студии продаж UP ConsAllt. По словам Андрея Панасюка, тренд на загородную недвижимость сформировался давно и сейчас он актуален как никогда. Предложений в самых разных направлениях Тюмени много. Если человек надумал покупать загородную недвижимость, то не нужно затягивать с решением.

– Ждать снижения цены или изменения еще каких-то факторов не стоит. Если есть желание приобрести загородный дом, нужно его приобретать. Позже может не оказаться подходящих предложений или будет не хватать денег, – добавил Андрей Панасюк.

Он также подчеркнул, что сейчас действительно выгодные условия приобретения домов по ипотеке, в том числе по сельской. Хотя под 2,7% купить объект очень сложно, есть много нюансов, но специалисты агентств недвижимости помогают в них разобраться и заключить сделку под выгодной процент.

– Потенциал у рынка загородной недвижимости большой, и он будет только расти. Покупка дома – это достаточно перспективное вложение средств, в том числе и с точки зрения дальнейшей продажи, – считает эксперт.

Стабильно высокий спрос на строительство домов отмечают и в «КАРСИККО». По словам директора завода Дмитрия Аникеева, сейчас компания пробует заключать первые сделки на строительство домов по сельской ипотеке.

– Работать по этой программе сложно. Есть свои нюансы. Мы должны на 50 процентов обеспечить финансирование строительства дома. Грамотно распределим финансовые потоки, и всё будет хорошо, – уверен Дмитрий Аникеев.

Сейчас компания представлена в пяти городах, это Тюмень, Екатеринбург, Сургут, Ханты-Мансийск и Новый Уренгой. На июль мощности завода по производству металлоконструкций загружены, планируется организовать работу в две смены.

– Запросов на строительство поступает много, но, по моим наблюдениям, у людей снижается чек. Они отказываются от площади в 300 – 400 квадратных метров в сторону 140 – 150 квадратов, то есть адекватных по размеру домов, удовлетворяющих все необходимые жизненные потребности и не вытягивающих при этом деньги на постоянное содержание, – отметил Дмитрий Аникеев.

Меняется и среднестатистический портрет приобретателя загородной недвижимости. Стремление жить вдали от городской суеты всё чаще возникает у людей более молодого возраста. Как отмечают эксперты, если раньше можно было говорить, что покупатели загородной недвижимости – это люди пенсионного возраста с достатком выше среднего, то сейчас приобретают и строят дома молодые люди до 35 лет.

– Они стали более избирательны и очень тщательно подходят к вопросу покупки. Прежде всего интересует наличие рядом школ, детских площадок, зон отдыха. Не менее важны безопасность и комфортное соседство, юридическая чистота сделки, – подчеркнула Анна Сысолятина.

При этом готовые объекты за городом покупают люди более зрелого возраста, а участки для дальнейшего строительства – молодые семьи, добавляет эксперт. В свою очередь Дмитрий Аникеев советует просмотр участков планировать на весну. Это позволит учесть уровень грунтовых вод в период половодья и узнать, потребует ли участок дальнейшей серьезной отсыпки.

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